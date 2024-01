Caso de la camarera Rashford: “Estaba tan borracho que tiró £10.000 al suelo”

La lluvia sigue cayendo sobre mojado. Marcos Rashford. Agresor Manchester unido No estuvo presente en el partido contra el Newport Country por falta de presencia física, pero efectivamente el inglés fue fotografiado hace días en Lavery's tras llegar a Belfast.

Sara Adairexplicó a sol Cómo se desarrolló la velada del futbolista: “En un momento se emborrachó tanto que cogió su bolso, se le cayó y también se le cayó todo el dinero. Eran todos billetes de 20 libras, fajos grandes. Creo que había entre 8.000 y 1.000 libras. £10.000”. dinero en efectivo. Luego chocó contra la pared y tuve que levantarlo y ponerlo en la cama alrededor de las tres. Estaba completamente vestido y creo que se desmayó así. Ni siquiera se metió debajo de las sábanas. “Tomó tequila y cócteles”.

Fuente cercana a Rashford En cambio, dijo que regresó al hotel alrededor de la 1:15 a. m., no había consumido alcohol y tenía menos de £ 1,000 en efectivo. Esto se produjo después de que el delantero del Manchester United pasara dos días de fiesta mientras visitaba a un amigo en Belfast y tomara un avión privado a la ciudad a las 7 de la mañana del viernes.

El problema es que lo convocaron a entrenar por enfermedad, le impusieron una multa de 650.000 libras esterlinas y no fue convocado para el partido de la Copa FA contra el Newport Country. La camarera añadió: “No me sorprende que se haya perdido el partido o el entrenamiento, dado que llegó tarde”. A la cama y cuánto bebió. Debía saber que no estaría en condiciones de jugar al fútbol. Venía con dos hombres y dos mujeres, uno de los cuales era claramente un amigo y la otra era una chica francesa y muy bonita. Parecía que ella estaba con Marcus por la forma en que interactuaban, él le tocó el brazo, ella le tocó la rodilla, pero por la conversación se podía ver que no se conocían muy bien. Era como si acabara de conocerla. “No tenía intención de volver a casa y me invitó a salir, pero claramente tenía la misión de emborracharse”.

A continuación se muestra la reconstrucción:

miércoles 24 de enero

09:55: Rashford llega al entrenamiento del Manchester United.

16.21: El avión privado sale de Manchester.

17.17 horas: El avión aterriza en el aeropuerto internacional de Belfast. Rashford se registra en el hotel Fitzwilliam y visita el bar Dirty Onion and Lavery.

Jueves 25 de enero

13.06: Se ha publicado en línea una foto de Rashford en el Larne FC.

2 pm: Llegada al restaurante Sarah's.

16.30 h: Salida del restaurante.

21.40 h: Rashford envía un conductor para llevar a Sarah al restaurante Villa Italia.

viernes 26 de enero

12:30 am: Se muestra a Rashford entrando al club nocturno Thompson's Garage.

02:00 horas: Rashford se marcha y el grupo regresa a su hotel, aunque una fuente cercana al jugador insiste en que fue a la 01:15 horas.

2.50 am: La estrella se desmaya completamente vestida.

5 am: Rashford y sus asistentes abandonan el hotel.

7 am: El avión privado sale del aeropuerto de Belfast.

8:00: El avión aterriza en el aeropuerto de Manchester.

domingo 28 de enero

Rashford ha sido descartado para la eliminatoria de la Copa FA contra el condado de Newport. El técnico del United, Erik ten Hag, dice que el comportamiento de Rashford es un “asunto interno” y que “se ocupará de ello”.

Lunes 29 de enero

08:45: Rashford llega al entrenamiento.