El derecho al aborto en Estados Unidos corre el riesgo de ser revocado, especialmente por parte de las mujeres pobres

Aunque Occidente está enojado porque a las mujeres ucranianas que han sido violadas en Polonia no se les permite abortar, El derecho al aborto en Estados Unidos corre el riesgo de ser revocado En todo el país con el nuevo fallo de la Corte Suprema.

Martes 3 de mayo, sitio de información Política La opinión del juez Samuel Alito es que él, junto con otros jueces conservadores, quiere pasar el asunto a los estados. Al examinar las restricciones al aborto aprobadas en Mississippi, la corte definitivamente fallará el próximo junio, pero al campus no le está yendo bien. Si prevalece la opinión de los jueces conservadores, el aborto será legal en más de la mitad de los estados de EE. UU., pero es ilegal o 22 está estrictamente definido en los estados del sur y centro oeste – Allí vive el 42 por ciento de las mujeres en edad fértil. Pero ya hoy, mientras países como Argentina, México y Colombia están legalizando el aborto, algunos estados de EE. UU., como Mississippi, Texas y Oklahoma, están introduciendo restricciones más estrictas al aborto.

El aborto ha sido legal en los Estados Unidos desde entonces 1973 Contra el abogado de Texas Henry Wade, la Corte Suprema dictó el famoso juicio de Row versus Wade. Esa frase planteó el tema del aborto. Derecho Constitucional Lo elimina del poder de decisión de los estados individuales.

Un estudio basado en los cierres de clínicas por aborto Texas Predice que los abortos legales en los Estados Unidos disminuirán inmediatamente después de la derogación de la sentencia de 1973. 14 por ciento. Algunas empresas estadounidenses, como Yelp, Citigroup y Uber, ya se están moviendo para cubrir los gastos médicos del personal que tiene que viajar a otro lugar para abortar.

En los Estados Unidos, las reglas del aborto no son las mismas en todas partes: en Texas, por ejemplo, no puedes abortar. Después de la sexta semana – cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas – y cualquiera que ayude a una mujer puede informarlo después de la fecha límite. நெல்லோ Estado de OklahomaEn cambio, el Congreso aprobó una ley que permite el aborto Solo por razones graves de salud. Y las mujeres enfrentan hasta un millón de dólares en prisión y hasta diez años de prisión. La ley se aprobó después de que las clínicas de Oklahoma se convirtieran en el sitio para las mujeres de Texas que no podían abortar en su estado. Los estados republicanos han promulgado durante mucho tiempo leyes contra el aborto, ya que la sentencia de 1973 ya fue derogada.

Los gobiernos democráticos, por otro lado, se están moviendo en la dirección opuesta para proteger el derecho al aborto. Él Connecticut, California y Colorado, por ejemplo, han decidido aumentar el número de personal médico que puede realizar abortos para acoger a mujeres de otros estados. Como resultado, los conservadores Misuri Propone tipificar como delito la interrupción del embarazo incluso fuera del país de residencia. Aparentemente todo esto solo exacerba las divisiones políticas dentro del país, donde ambas costas tienen leyes opuestas a las leyes de los estados del interior y del sur.

Después de todo, será costoso Pobre mujer Aquellos que no tienen las facilidades para ir a otros estados y buscar abortos secretos. De estos, la ley impone multas a ciertas mujeres de minorías -afroamericanas e hispanas- que son inmigrantes ilegales y menores de edad con escasos recursos económicos.

En los Estados Unidos, antes de que se legalizara el aborto, miles de mujeres eran hospitalizadas cada año. Peligrosos métodos de aborto. Hoy en día existen pastillas abortivas que permiten detener el embarazo dentro de la décima semana. Desafortunadamente, muchos estados restringen el uso de estas pastillas (por ejemplo, en Texas, después de la séptima semana no se permite usarlas) obligando a muchas mujeres Pedido desde el extranjero – En México se venden sin receta como pastillas para úlceras.