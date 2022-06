El valor de una gran novela: “Ferrocarriles de México” de Gian Marco Griffith.

Hace unos días estaba en el hueso, en un lugar donde definitivamente es hermoso, lo es.Fuera de lugar“: Está definido en su sitio web”Una ‘casa cultural’ donde todo tipo de creadores como escritores, músicos, periodistas y creadores pueden reunirse y hablar con la audiencia.“No es un mal comienzo, ¿verdad? Realmente es un lugar solitario y realmente acogedor, y es un gran lugar para relajarse y hablar de un libro como” Ferrovie del México “(Laurana Editore), que es una encrucijada de enormes, brillantes, geográficamente historias, viajes y eventos. .

Continuar leyendo el artículo después del banner.

Entonces lo sé y charlo con el profesor, Gian Marco Griffith (Nacido en Alessandria, criado en Montmegno, trabaja en Fubin y vive en Asti), es sonriente, relajado y muy simpático. Durante el juego de preguntas y respuestas de dos periodistas, él siempre está sonriendo, presumiendo pero muy emocionado: Aurora Falatti y Carlo Francesco Conti… Es muy directa y asertiva, no oculta las dificultades iniciales de “entrar” en un libro muy complejo y masivo, y presta mucha atención a las muchas citas y referencias literarias que hay dentro del libro, desde Joyce hasta Borges. Por no hablar de muchos más… y hablaré de uno de estos autores citado más adelante.

Pero abro un pequeño paréntesis: la periodista Aurora Falletti me entregó su tarjeta de presentación, donde se describe bellamente como una “cultivadora literaria” (hay tres semillas en la portada que indican el deseo de sembrar semillas. Me habla de belleza y cultura)… con Griffy te comentamos que le impresionó tanto… realmente una idea original y divertida!

Ahora, para hablar de un libro tan desafiante, ¿por dónde empiezo? Para evitar cometer un error, comience desde la portada. Impresionante portada, ligeramente gótica y muy intrigante como se puede ver en la imagen de abajo por el artista gráfico Silvia Perosino, entre otras cosas, durante la presentación, quien leerá los distintos párrafos del libro, con el estilo cálido y emotivo que más me gusta. Ahora bien, no sé exactamente qué es esta maravillosa China… Hago una hipótesis: el coanfitrión de Europa, el monje sueco, el monje sueco del 300, escribe que vivió una extraordinaria experiencia mágica llena de revelaciones. Recibido de Jesús, la Virgen María y algunos santos. Estas revelaciones fueron ordenadas a sus padres espirituales y luego compiladas en ocho volúmenes. El significado de las revelaciones serán los planes de Dios para los acontecimientos históricos. ¿Quizás esta es la referencia a la novela, la clave? Mah?

¿Y el título? La Gran Helada tocó en la bolsa de valores, y Griffith nos explica que uno de los títulos por los que apostó fue “Mexican Railway”, y de ahí partió la idea de esta gran novela, si no. hay muchas paginas asi Rebuscado Prostian, por supuesto, ni siquiera está bromeando en términos de dimensiones… ¿más historia? Estamos en el hueso, en 1944, hay una cosa en particular Cesco McGee, Me parece que este dolor de muelas es uno de los temas continuos de la compleja historia de los dentistas y la milicia obsesionada con la milicia (y gracias a la muy útil lectura de Sylvia Perosino). Cesco Magetti, durante buena parte de la novela, aquí y allá, especialmente en las calles de Asti, pero más allá. Y la ciudad de Asti, sus alrededores, pero Monferrato, más que un fondo, obviamente, son los auténticos héroes. La mujer que tanto amaba entonces, tildeLa lectura de Sylvia Perosino aparecerá en el libro con una obra maestra de definiciones imaginativas y definitivas de su nombre que nos inspiró con gran participación (luego me dijo que Tilde era un personaje que amaba y amaba mucho).

Continuar leyendo el artículo después del banner.

Luego, en “Ferrocarriles de México” hay muchos más personajes y muchas más diversiones, dice Griffith. Historias que transcurren en países como México, Sudamérica, Alemania, Islandia, Grecia, unos personajes a pie, otros en un tren, otros nadando. Entonces, ¿estamos ante una novela de geografía, una novela gráfica? ¿Fue McGeady obligado por sus superiores a encontrar/dibujar un mapa de los ferrocarriles de México?

Entre las muchas desviaciones, Una conversación surrealista entre Adolfo y Eva (aclarar quiénes son, ¿no?) Sylvia y su compañera de teatro nos proponen con la mejor identidad… Pero siendo sinceros, ando un poco perdido en todas estas distracciones, y creo que aquí solo las mencionamos. Pero cuando Carlo Francesco Candi expuso otra cita me encontré recuperándome y muy ansioso, lo que proporciona una interpretación definitiva de ciencia ficción, que me impresiona tanta diversidad. Cita de un escritor estadounidense murray leinsterQuién publicó la historia pasar el tiempo en 1934 En una revista estadounidense, descubrió el concepto de universos en paralelo con un dispositivo narrativo que se convirtió en un tema clásico de ciencia ficción.

Pero la novela, que comienza en el contexto realista de una guerra que tuvo lugar en 1944, en realidad comienza con la rabia de un dolor de muelas (un poco Kofkesk en mi opinión). ¿Es la novela cuántica sobre la encrucijada de multiversos? Estamos en el final de la presentación, que es un final decididamente divertido y contradictorio que deja muchos enigmas sin resolver. En definitiva, Griffith y Conte comparten la idea de que esta florida novela describe un universo que probablemente no existe… de hecho, Tal vez ni siquiera el maestro!

Bueno, hemos llegado al final de esta historia literaria algo complicada. Después de este artículo, me temo que estás un poco confundido… no te preocupes, yo también los tengo. ¡Eso es absolutamente perfecto, porque estamos tratando con una historia muy específica y original! Pero eso es lo que entendí e importante. Gian Marco Griffith tuvo el coraje de escribir una novela enorme, decisivamente más allá de la tradición, donde puso en juego muchos temas, personajes, distracciones e historias, que no experimentaron un relato literario resultante (lo sé, como “Guerra y paz”) ​​pero que con mil se desarrolla una especie de plataforma. En el delta de un caudaloso y legendario río las historias cruzan los extensos caminos. ¿Y qué? ¡Así que la única manera de entender realmente esta extraordinaria novela ficticia es leerla!