¿Qué pasó en la cumbre de Estados Unidos?

A las cumbres en Estados Unidos suelen asistir 35 estados miembros de la OEA (Organización de los Estados Unidos). A Biden le fue mal en esta IX cumbre en Los Ángeles, California, porque no todo Estados Unidos estuvo presente porque solo asistieron 27 jefes de Estado. Los ocho líderes no vinieron porque no estaban invitados o porque no querían que otros fueran asignados. Muchos, incluidos Argentina y Chile, fueron a la cumbre, pero argumentaron que todos deberían estar invitados. Los cinco gobiernos inexistentes solo enviaron a sus cancilleres, como el de México, que marcó la pauta para la ocasión.

Biden y su esposa saludaron a los presidentes y sus esposas, algunos muy educados, otros no. Vi la pelea casi la última vez, estaba muy sonriente, pero estaba solo, no trajo a su pareja. Casi todos en estas reuniones se abrazaban y nadie usaba mascarilla.

Comenzó un programa de video en el que aparecieron varios niños, algunos pequeños y otros jóvenes, de todos los colores, principalmente negros y tribus, dando la bienvenida a los invitados y en un momento hablando de la montaña más alta de Estados Unidos, el río Long y más.

La vicepresidenta Kamala Harris dijo unas palabras antes de que comenzara el espectáculo. Entre otras cosas, Kamala ha decepcionado a muchos porque se pensaba que pronto reemplazaría a Pita, quien no podría ocupar el cargo por su edad. Además, las posiciones que ha tomado hasta ahora no garantizan que Kamal se vaya.

El programa transcurrió como un programa estadounidense regular, tal vez inapropiado para un evento político importante. Muchos esperaban una banda sagrada de algo, una gran banda, por ejemplo tocando la Filarmónica de Nueva York, Oda a la Alegría o algo así. Pero no, es un evento festivo al estilo de Las Vegas, y los presidentes estadounidenses observaron con asombro.

El discurso inaugural estuvo a cargo del Presidente de Perú, Don Pedro Castillo, quien, dado que la cumbre anterior se realizó en Perú, se mostró muy feliz y agradecido por la oportunidad que se le presentó. Son solo palabras de amor, no palabras de crítica, pero ¿deberían serlo?

Biden luego habló y comenzó el evento. Dijo que no había nada nuevo, un discurso de bienvenida consistente, y lamentó que no todos los jefes de gobierno invitados hayan asistido. “La democracia es un elemento esencial del futuro de Estados Unidos”, agregó.

No explicó que fueron los estadounidenses los que siempre atacaron la democracia en el mundo. El pueblo de Chile lo sabe muy bien porque lo hemos vivido.

Además de los problemas económicos, agregó temas de seguridad alimentaria, para lo cual Estados Unidos brindaría una pequeña contribución de $300 millones; Clima, incluyendo una iniciativa en el Caribe; Salud, para lo cual se capacitarán 500.000 trabajadores de la salud en Estados Unidos; Y el traslado, se declarará en consecuencia.

Obviamente, los líderes de los países en los que se basa este tema (Honduras, Guatemala y México) no valoran esta apuesta por la migración cuando los líderes de los países con mayor número de asistentes inmigrantes no asisten a la cumbre.

Chile

Todos los presidentes deben pronunciar su discurso inaugural ante la legislatura. Gabriel Borick recordó el compromiso de Chile con los derechos humanos y se refirió a la guerra en Ucrania, que generó problemas económicos a todo nuestro pueblo. Este último tema estaba fuera de lugar para mí ya que ninguno de los otros líderes lo mencionó.

Borick luego criticó la decisión de Estados Unidos de excluir a Venezuela, Cuba y Nicaragua del evento, diciendo: “Estamos aquí para hablar y escuchar, y estamos convencidos de que esto realmente debería funcionar. No deberían ser excepciones. Todos deberíamos ser aquí, en cambio, no estamos”.

También habló sobre sus creencias feministas, la lucha de su gobierno contra la desigualdad, la incorporación de las culturas y lenguas indígenas y la creación de una nueva constitución. No hubo nada original en su discurso, pero estuvo a la par de la mayoría de los que estaban allí, diciendo más o menos sobre el hecho de que no deberían tener excepciones.

México

En su primera aparición en la cumbre, el secretario de Estado Marcelo Ephrard, quien fue la estrella de la reunión, declaró que la Organización de los Estados Americanos (OEA) era una organización obsoleta que necesitaba “entrar en una nueva etapa”. Las relaciones entre las naciones de América y la búsqueda de una verdadera unión en beneficio de todos”.

Ebrard dijo que es increíble que a estas alturas sigamos viendo sanciones, sanciones y sanciones contra Cuba y Venezuela, incluso durante epidemias, contrarias al derecho internacional y los objetivos que nos motivan en la región. Concluyó diciendo que la ausencia de López Obrador en la cumbre de EE.UU. revela un desencuentro respetable.

Argentina

En su discurso inaugural, el presidente argentino, Alberto Fernández, quien también es el jefe de la comunidad de estados de América Latina y el Caribe (Selak), dijo que la Organización de Estados Americanos (OSA) debe reestructurarse para regresar. Un organismo de referencia. Agregó un hecho hasta ahora oculto, a saber, que la OEA fue utilizada “como género que condujo al golpe de estado en Bolivia”.

Criticando que, por supuesto, no todos están invitados, señaló que Cuba es “el resultado de más de seis décadas de Guerra Fría y el cerco a Venezuela por la catastrófica epidemia que está cobrando millones de vidas”. En definitiva, uno de los mejores y más atrevidos discursos.

Reuniones de área o bilaterales

Además de las intervenciones relacionadas en la legislatura, hubo reuniones regionales y bilaterales y varias entrevistas. En uno de estos encuentros paralelos, Gabriel Borick defendió los océanos como herramienta para hacer frente a las tres grandes crisis que afectan al mundo actual: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación marina. Muy buena charla como siempre.

Pero hubo una confusión aquí porque dijo que los países grandes como India y Estados Unidos no participaron en esta lucha y luego se enteró de que el representante de los Estados Unidos estaba sentado a su lado. A lo mejor el discurso lo han editado en Chile y otros están a cargo, pero esta gente hace demasiados cafés y no puede seguir así indefinidamente.

Conclusión

Varios analistas explican la ausencia de muchos presidentes en la cúspide como un reflejo de la caída del liderazgo estadounidense en América Latina. Venezuela no se llama Quito: ¿qué significa que no tenía petróleo? “No creo que tengan una visión de América Latina”, dijo el presidente uruguayo Lacal Bowe, quien no asistió a la cumbre por encontrarse mal.

Biden no logró evitar que Cuba, Venezuela y Nicaragua se convirtieran en el tema principal del evento. Esto llevó a muchos analistas a ver la cumbre como un completo fracaso. Por ejemplo, el jefe del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés) tuiteó: La cumbre de EE. UU. es un objetivo diplomático propio, sin planes adecuados en EE. UU. El enfoque de la reunión fue sobre quién estaba invitado y quién no.

la última sorpresa

Antes del evento, el diario chileno el mercurio Se preguntó si el presidente Borik podría asistir a la cumbre porque un miembro de su séquito que había viajado en el mismo avión dio positivo por la enfermedad del gobierno, que pudo haber sido una infección bórica. ¿Noticias falsas o no? No lo sabemos, pero Boric participó en todo sin mascarillas ni otras precauciones.

Traducido del español por Thomas Schmidt. Crítica de Anna Polo.