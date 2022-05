“Tuve una falta de potencia del motor que me impidió atacar a Science” – OA Sport

Cuarto al principio y cuarto al final. Ciertamente no el brillante domingo de Sergio Pérez, Quinta prueba del Mundial de Fórmula Uno 2022, no quería reírse al final de su Gran Premio de Miami. Entendido desde el primer metro.

Quienquiera que comenzara junto a él, su compañero de equipo Max Verstappen (quien luego ganó bajo la bandera verificada) inmediatamente superó a Carlos Sine y sentó una base sólida para el resto de su carrera, con el mexicano detrás del español en las 57 rondas.

No solo eso, al final El oriundo de Guadalajara, de 32 años, no supo aprovechar la oportunidad que le brindaban los nuevos neumáticos de gama media, mientras que Carlos Sains y sus antecesores figuraban entre los neumáticos más usados. Según explicó a Fox Sports México, problemas con su unidad de potencia le complicaron la vida a su RB18: “No podía hacer más. Me faltaba más el motor, por más que lo intentaba, apretaba mucho en las curvas, en ese momento las llantas se calentaban demasiado. Y por eso no podía pasar al Carlos.

La última parte de la carrera, tras ser reiniciada desde el coche de seguridad, agudizó los problemas de la ‘Seko’: “No pude hacer nada con el TRS a mi disposición. Recuperé algo de energía, pero no la suficiente para un ataque adecuado. De hecho, creo que perdí 7 segundos en dos rondas, así que fue un completo desastre. Tuve que empujar fuerte en las esquinas porque no tenía poder para enderezar. Perdía 10km/h seguidos y ni siquiera podía alcanzar a Carlos con el TRS, que es una auténtica pena”.

Foto: LPS Florent Gooden DPPI