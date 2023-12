El concursante de Dancing with the Stars se quita una piedrita de su zapato Toda la verdad

El competidor sacó una piedrecita de su zapato. Bailando con las estrellas, quien con sus palabras quiso dar una buena investigación sobre Rai. Esto es lo que dijo sobre su experiencia.

Bailando con las estrellas Es el famoso programa de Mother Ray, conducido por Millie CarlucciDonde una serie de competidores seleccionados intentarán superarlo Sus limitesSobre el baile. Después de una apretada agenda Pruebas y entrenamientoCada semana, los VIP y sus socios profesionales se presentarán… actuaciónque será votado por el jurado.

Y al final el afortunado Seguirá en carreracon las calificaciones más altas que obtendrá había ganado competencia de ese año. Hay muchos que “falsifican hojas” cada temporada, sólo para que Millie las escoja, pero no todo lo que brilla es oro, por lo que hemos podido entender de inspiración De un competidor conocido. Esto es lo que dijo.

Se revela concursante de Bailando con las Estrellas

Antes de desvelar lo que dijo el competidor hace unos días, queríamos desvelar Gran sorpresa Dedicado por Millie Carlucci a su audiencia Siguiente episodio Al aire. a Bailando con las estrellas“En este momento habrá dos grandes invitados excepcionales”.Bailarines por la noche“. En cooperación con Fundación TeletónYa veremos Stefano Di Martino Baila con Sofia Tansilauna niña de 8 años que sufre una terrible enfermedad neuromuscular y Gabriel Jarkoquien actuará con él Alessandra Trípoli.

Ingresos de la noche, mantenidos fuera Alberto MatañoSe donará a la organización benéfica de la asociación para continuar la investigación. Además de este mágico momento, también veremos 6 pares Actualmente siguen en competición Sara Croce con Luca Favela, Teo Mamocari con Anastasia Kuzmina, Lorenzo Tano con Lucrezia Lando, Giovanni Terzi con Giada Linni, Simona Ventura con Samuel Perone y Wanda Nara con Pasquale La Rocca.

Fue “recomendado”

Sin embargo, respecto a un permiso Del que os hablábamos antes, el dúo del año, formado por Simona Ventura y Giovanni TerezRecientemente realicé una entrevista con RepúblicaConfiaron algunos detalles sobre su participación en el mismo Bailando con las estrellas.

Para arrancar un Un guijarro de un zapato Él era Tercerosque hizo un agujero Millie Carlucci: “Me encantó el programa y antes de conocer a Simona, a través de una amiga, le pedí a Milly que participara. Él dijo que no. Me fue muy bien, repito: me la recomendó (la Ventura, editora), me iluminó”. y estoy feliz… “.

Pero de un tipo completamente diferente un permiso “Milly estaba coqueteando conmigo, y yo hice con ella ‘El cantante enmascarado’: ‘Ya es hora, tienes que bailar’. Entonces se nos ocurrió la idea de Giovanni, la doble entrada…” Ventura dicho.