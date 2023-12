Informe de investigación con Alessandro Zahn y Michela De Biasi: “Empresas que lucran con derechos”. Entre ellos: “Sólo mentiras” – Corriere.it

Informes No los acusa de violar la leysino más bien Oportunidades políticasE incluso un conflicto de intereses: ambos representantes constituyeron sus propias empresas sobre temas prioritarios en su actividad política. el Derechos de los homosexuales Por Alessandro Zahn. Igualdad de género de Michela De Biasi.

con ella «Sé orgulloso srl» Alessandro Zahn organiza En Padua el El festival gay más importante de ItaliaTres meses de celebraciones y actividades para promover los derechos LGBT. La facturación en 2022 de la empresa, de la que Zahn es el único administrador, supera el millón de euros, como consta periódicamente en los registros de Montecitorio. Lorenzo Vendimiale se acerca a Zhan durante el servicio: “Dos preguntas sobre el festival. Organicé un evento maravilloso con patrocinadores, conciertos e incluso cerveza y pizza, pero podemos decir que es un evento comercial en todos los sentidos”. El representante del Partido Demócrata sacude la cabeza: “No, no, es un evento en el que Todo lo que se gana se vierte en la iniciativa. Entonces no hay ningún tipo de ganancia”.

Michela De Biasi es acusada de crear uno Consultoría Del certificado de igualdad de género, ante otros, «Objetivo 5». El informe supone que esto sucedió gracias a sus conexiones políticas existentes allí. La esposa de Darío FranceschiniMinistro del Partido Demócrata en ese momento. “Ni personalmente ni en nombre de mi quinto gol”, desmiente De Biasi No he tenido ninguna discusión con políticos. “Su objetivo es aprobar un certificado de igualdad en el derecho contractual. Además, yo no estaba en el Parlamento cuando se aprobó la ley”.