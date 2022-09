El CDC ya no recomienda la ocultación masiva en los centros de salud

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ya no recomiendan el ocultamiento general en entornos de atención médica, a menos que sean instalaciones en áreas de alta transmisión de COVID-19.

agencia en silencio emitido Actualizaciones como parte de una revisión de las pautas de control de infecciones para trabajadores de la salud publicadas el viernes por la tarde. Representa una desviación significativa de la recomendación anterior de la agencia para el anonimato global.

“Se han realizado actualizaciones para reflejar los niveles elevados de inmunidad e infección inducida por la vacuna y la disponibilidad de tratamientos efectivos y herramientas de prevención”, dice la nueva guía de los CDC.

Ahora, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dicen que las instalaciones en áreas que no tienen una alta tasa de transmisión pueden “optar por no exigir” que todos los médicos, pacientes y visitantes usen una máscara. La transmisión difiere de los niveles comunitarios que usa el CDC para guiar los entornos que no son de atención médica.

El CDC dijo que la transmisión comunitaria se refiere a los procedimientos para la presencia y propagación del virus del SARS.

“Es la métrica actualmente recomendada para guiar prácticas seleccionadas en entornos de atención médica para permitir una intervención temprana, antes de que haya presión sobre el sistema de atención médica y para proteger mejor a las personas que buscan atención en estos entornos”, dijeron los CDC.

Actualmente, alrededor del 73 por ciento de los Estados Unidos tiene tasas de transmisión “altas”.

Los CDC dijeron que los niveles comunitarios “se centran en las medidas del impacto de COVID-19 en términos de hospitalización y estrés del sistema de atención médica, teniendo en cuenta la transmisión comunitaria”.

Solo el 7 por ciento de los condados se consideran de alto riesgo, mientras que casi el 62 por ciento de los condados se consideran de bajo riesgo.

Además, la nueva guía incluye una lista de excepciones cuando las personas eligen usar cubrebocas, en comparación con las pautas anteriores que incluían una lista de excepciones cuando no se recomendaba el uso de cubrebocas.

Incluso si la ocultación no es un requisito universal, si el proveedor trabaja en una parte del centro que experimenta un brote de COVID-19, o si atiende a pacientes inmunocomprometidos, debe usar una máscara.

Cuando los niveles de transmisión son altos, se recomienda que todos se escondan en los entornos de atención médica cuando estén en áreas del centro de atención médica donde puedan reunirse con los pacientes.

Los proveedores pueden optar por no usar máscaras cuando se encuentran en “áreas bien definidas” a las que el acceso de los pacientes está restringido, como las salas de reuniones del personal.

Los expertos en salud pública dijeron que las actualizaciones harían que menos personas en hospitales y hogares de ancianos usaran máscaras, poniendo en riesgo a pacientes y cuidadores.

Megan Raney, Decana de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, chirrido La nueva guía podría conducir a lugares con una transmisión significativa de pacientes que aún no se han hecho la prueba de COVID-19, junto a ancianos, pacientes de quimioterapia, personas con trastornos pulmonares y mujeres embarazadas en riesgo.

“Esos matices de comer tu pastel y comerlo no funcionaron ni una vez durante la pandemia. La gente está escuchando ‘¡No más máscaras!'”. chirrido Jerome Adams, quien se desempeñó como Cirujano General durante la administración Trump.