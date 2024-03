Lo más destacado del vuelo de prueba de la nave espacial de SpaceX

El tercer intento resultó ser más magia de Elon Musk y SpaceX, ya que el enorme cohete Starship de su compañía se lanzó el jueves y viajó aproximadamente la mitad de la Tierra antes de perderse al volver a entrar en la atmósfera.

El vuelo de prueba logró varios hitos clave en el desarrollo del vehículo, que podrían cambiar el futuro del transporte espacial y ayudar a la NASA a devolver astronautas a la Luna.

Este vuelo en particular, por diseño, no estaba destinado a circunnavegar la Tierra. A las 8:25 a.m. hora central, Starship, el cohete más grande y poderoso jamás construido, despegó frente a la costa del sur de Texas. El ascenso fue suave y la etapa superior de la nave espacial alcanzó velocidades orbitales. Aproximadamente 45 minutos después del lanzamiento, comenzó a reingresar a la atmósfera, en dirección a aterrizar en el Océano Índico.

El video en vivo, transmitido casi en tiempo real a través de los satélites Starlink de SpaceX, mostró gases calientes calentando la parte inferior del vehículo. Luego, 49 minutos después del lanzamiento, las comunicaciones con Starship terminaron y SpaceX dijo más tarde que el vehículo no sobrevivió al reingreso y probablemente se desintegró y cayó al océano.

Sin embargo, el administrador de la NASA, Bill Nelson, felicitó a SpaceX por lo que llamó un “vuelo de prueba exitoso” del sistema del que depende su agencia para algunas de sus misiones lunares Artemis.

Una multitud de personas se reunió en South Padre Island para ver el lanzamiento de la nave espacial el jueves. crédito… Cheney Orr/Reuters

SpaceX tiene como objetivo hacer que tanto el propulsor inferior como la etapa superior de la nave espacial sean capaces de volar una y otra vez, un marcado contraste con los cohetes de lanzamiento único que se han utilizado durante la mayor parte de la era espacial.

Esta reutilización le da a SpaceX la capacidad de reducir el costo de los satélites y telescopios, así como el de las personas y cosas que necesitan para vivir en el espacio.

Completar la mayor parte del corto vuelo fue una confirmación tranquilizadora de que el diseño del cohete parecía sólido. Starship no sólo es crucial para los planes lunares de la NASA, sino que también es clave para el sueño de Musk de enviar humanos a vivir a Marte.

Para Musk, el éxito también se remonta a su reputación pasada como un visionario de la tecnología que lideró un progreso sorprendente en Tesla y SpaceX, en contraste con su problemática compra de Twitter y el atolladero polarizador de las redes sociales que le ha seguido desde que transformó la plataforma y le cambió el nombre a X. Incluso cuando SpaceX lanzó su cohete de próxima generación, la compañía de redes sociales estaba compitiendo con Don Lemon, el ex presentador de CNN que… Compartir clips De una entrevista de combate con el Sr. Musk.

SpaceX todavía necesita realizar una serie de vuelos masivos con cohetes antes de que Starship esté listo para dirigirse a la Luna y más allá. A principios de esta semana, El Sr. Musk dijo Expresó su esperanza de que este año se realicen al menos seis vuelos más de Starship, durante los cuales se podrían realizar algunos de estos experimentos.

Pero si logra todos estos objetivos, la empresa podría revolucionar nuevamente el transporte espacial y dejar muy atrás a sus competidores.

El tamaño y la reutilización de la nave espacial tienen “un enorme potencial revolucionario para el transporte a la órbita”, dijo Phil Larson, asesor espacial de la Casa Blanca durante la administración Obama, quien también trabajó anteriormente en los esfuerzos de comunicaciones de SpaceX. Puede habilitar categorías de tareas completamente nuevas.

Modelos de naves espaciales en Starbase. SpaceX planea lanzar dos variantes de Starship para ayudar a repostar naves espaciales en una misión a la Luna o Marte. crédito… Verónica Cárdenas – Reuters

La NASA cuenta con la nave espacial para que sirva como módulo de aterrizaje lunar para la misión Artemis III, una misión que llevará a los astronautas a la superficie lunar por primera vez en más de 50 años. Este vuelo está actualmente programado para finales de 2026, pero parece probable que caiga hasta 2027 o más tarde.

El tercer vuelo supuso una marcada mejora con respecto a los dos primeros intentos de lanzamiento.

En abril pasado, Starship salió de la plataforma de lanzamiento, pero una serie de fallas en el motor y disparos de cohetes destruyeron el cohete a 24 millas sobre el Golfo de México.

En noviembre, el segundo lanzamiento de Starship fue mucho más allá. Los 33 motores del propulsor Super Heavy funcionaron correctamente durante el ascenso y, después de una separación exitosa, la etapa superior de la nave espacial casi alcanzó velocidades orbitales. Sin embargo, ambas fases terminaron en explosión.

Sin embargo, Musk elogió ambos vuelos de prueba como exitosos y proporcionó datos que ayudaron a los ingenieros a mejorar el diseño.

El lanzamiento del jueves, que coincidió con el 22º aniversario de SpaceX, se produjo 85 minutos después de la ventana de lanzamiento de 110 minutos. Los 33 motores del cohete se encendieron en el sitio de lanzamiento en las afueras de Brownsville, Texas, elevando el cohete, que era tan alto como un edificio de 40 pisos, hacia el cielo de la mañana.

La mayor parte del vuelo transcurrió sin problemas y se lograron una serie de objetivos de pruebas en vuelo, como abrir y cerrar las puertas de carga útil de la nave espacial, lo que será necesario para la futura entrega de carga.

SpaceX no intentó recuperar el propulsor esta vez, pero le pidió que realizara los encendidos del motor necesarios para regresar al lugar de lanzamiento. Sin embargo, el reciente aterrizaje del propulsor, que se realizó sobre el Golfo de México, no fue del todo exitoso, un área que SpaceX intentará arreglar para futuros vuelos.

SpaceX dijo que el cohete Super Heavy se desintegró a una altitud de unos 1.500 pies.

Los ingenieros de SpaceX también tendrán que descubrir por qué la Starship no sobrevivió al reingreso y hacer correcciones en el diseño del vehículo.

Una imagen de la cámara en vivo de SpaceX en el módulo Starship mostró plasma formándose alrededor de la nave espacial cuando volvió a entrar. crédito… EspacioX

Incluso con el éxito parcial del vuelo del jueves, la nave espacial está lejos de estar lista para ir a Marte, o incluso a la Luna. Dadas las ambiciones de Musk en Marte, la nave espacial es mucho más grande y compleja de lo que la NASA necesita para llevar Artemisa a la luna. Para Artemis III, está previsto que los dos astronautas pasen aproximadamente una semana en la región del polo sur de la luna.

“Tenía un precio bajo y la NASA decidió asumir los riesgos asociados con esa configuración”, dijo sobre Musk Daniel Dumbacher, director ejecutivo del Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica y ex alto funcionario de la NASA. Ojalá funcione. “Veremos si eso es cierto”.

Para abandonar la órbita de la Tierra, la nave espacial debe rellenar sus tanques de propulsor con metano líquido y oxígeno líquido. Esto requeriría un diseño complejo de lanzamientos de naves espaciales adicionales para transportar el propulsor a órbita.

“Éste es un problema complejo y complicado, y hay mucho que resolver, mucho que corregir”, afirmó Dombacher.

El vuelo del jueves incluyó una prueba temprana de la tecnología, cuando se transfirió oxígeno líquido de un tanque a otro dentro de la nave espacial.

Dembacher no espera que la nave espacial esté lista para septiembre de 2026, la fecha de lanzamiento que la NASA ha fijado actualmente para Artemis III, aunque sí anticipa cuánto retraso podría ocurrir. “No les voy a dar una idea, porque hay mucho trabajo, muchos problemas que resolver”, dijo.