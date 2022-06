El aborto en Estados Unidos El aborto cae en todas las políticas estadounidenses

Las multitudes estaban decididas a no darse por vencidas, sin embargo, cientos de procesiones que pasan por las ciudades estadounidenses pasan en silencio, gritando contra la Corte Suprema que efectivamente ha aplastado el derecho al aborto medio siglo después. Traen fuertes preocupaciones y ansiedades y mucha ira; Pero no hay incidentes realmente grandes. Comenzando con el ataque de Donald Trump a la capital de Washington hace un año y medio, los artículos políticos y los titulares de los periódicos que predecían los peligros de una guerra civil han sido contradichos abiertamente por más de una activista de las principales organizaciones feministas. “Quieren asustarnos. Quieren envenenar el ambiente electoral en el momento oportuno. No somos saboteadores”, dice la socióloga Martha. Las chicas ganaron la marcha.. de la última Fin de semana La oposición recorre las calles de Atlanta y Georgia como un arcoíris. Blancas, negras, latinas, la mayoría jóvenes y muy jóvenes, con muchos niños en brazos o en silla de ruedas, miles de mujeres se movilizan para exigir su propia voluntad en la elección de su maternidad: “mi cuerpo, mi voluntad“. Tienen una casa al lado Amigos masculinos, Los padres y esposos son conscientes de que el extremismo conservador en la tierra de la libertad está llevando una vez más la guerra por los derechos civiles a un enfrentamiento difícil, que, aunque interminable, parecía contener el espíritu de negociación. Alrededor de la mitad de los 335 millones de personas que viven en los Estados Unidos son mujeres, alrededor del 25 por ciento están en edad reproductiva y un tercio de ellas han tenido abortos, según estimaciones confiables. Y medio país está con ellos. Hasta la semana pasada era fácil para las mujeres en Estados Unidos detener la licencia por maternidad. Sin embargo, la legitimidad de su uso no está garantizada a nivel nacional por una ley específica aprobada por el Congreso. Por el contrario, gracias a la sentencia del Tribunal Supremo de 1970, no se puede iniciar un proceso penal. Fila contra Vadear. La diferencia es muy significativa y definitiva. Además de las severas barreras psicológicas que el aborto crea en cada mujer, aún se deben seguir los procedimientos requeridos para reconocer la intervención. Con la falta de instalaciones adecuadas en varios estados del sur (principalmente Texas y luego Missouri, Louisiana, Kentucky, Arizona y otros), era casi imposible. Los nombramientos objetivo de un juez pro-malo, enmarcado por Trump para este propósito, no solo anularon la sentencia anterior, sino que también arrojaron aceite sobre las cenizas al rojo vivo de un hombre muy gentil, convirtiendo la corte en una ley cruda. El problema social ahora empuja hacia consecuencias impredecibles, por supuesto dolorosas. La opinión más frecuente entre las mujeres en los seminarios es que al menos una sección del Partido Republicano piensa en atacar los matrimonios entre personas del mismo sexo uno tras otro, con el consentimiento de los adultos, asociaciones prácticas y acceso legal a la anticoncepción. Se habría lanzado una ofensiva pública contra los derechos individuales. Stacy Abrams, candidata demócrata al gobierno de Georgia y destacada escritora y jueza afroamericana, advierte que “cuidado con los peligros de una economía abierta y una disciplina cerrada”. Los 25 millones de ciudadanos latinoamericanos de Estados Unidos, y por ende millones de otros electores y los que esperan recibir la nacionalidad, están doblemente preocupados: la nueva situación que enfrentan y las oportunidades que se abren en sus respectivos países. El derecho al aborto en la práctica en el continente fue considerado feminismo en el Sur Río Bravo Una muestra a seguir. Con el tiempo, han surgido restricciones operativas tanto en el intercambio de información y asesoramiento legal como en la solidaridad política. Especialmente con las repúblicas muy débiles del Istmo Centroamericano. Argentina, Uruguay, Cuba, México y Colombia cuentan con leyes que respetan la autonomía de las mujeres. En Brasil, la aplicación judicial del embargo es muy leve, debido a la relación excepcional entre la expansión del país y su burocracia ejecutiva. Sin embargo, restaurar la prohibición en la mitad de los Estados Unidos genera preocupaciones de que pueda revivirla. Magismo Más o menos oscuro en las sociedades latinoamericanas; Se está volviendo militante en las culturas de la derecha política.

Sabemos que la historia no va en línea recta; Menos aún, dentro de eso, el reconocimiento de las identidades individuales públicas y privadas como prácticas de libertad. Pero alargar un problema profundamente íntimo como es el aborto y vincular todo lo demás a la identidad subjetiva de una persona en términos de moralidad religiosa es un acto muy irresponsable que va en detrimento de la convivencia pública. Sin embargo, en los años sesenta del siglo pasado, junto con el pastor Jerry Fallwell, iglesias y unidades evangélicas norteamericanas, apoyadas por departamentos de la administración pública y financiadas por fideicomisos privados dentro de los Estados Unidos y en el subcontinente, de vez en cuando hacían exactamente esto. . . De México a Brasil y otros Río de la PlataEn cada calle y en todos los barrios de las grandes integraciones urbanas, la cruzada diversa llama a “la soberanía de Cristo para quitar la maldición de los paganos, abortistas y feministas”.

Un comentario acertado de Italo Calvino es que no tengo un recuerdo claro sino directo de ese período. Eso fue a fines del verano de 1965, cuando fui a las Montañas Apalaches en el suroeste del estado de Nueva York con mi querido amigo, el director de cine Luigi Wansi, quien estaba filmando el largometraje documental “America”. Paese di Dio”. Calvino recibió la responsabilidad de escribir el guión de la película. Equipo En una villa Comerciantes Los ingresos de jubilación no les permiten vivir en la ciudad. Muchos de esos élderes quedaron impactados por la intensidad emocional que siguió a una ceremonia religiosa, y Calvin dijo que vio allí el espíritu teocrático de los Estados Unidos. Mucha fe en una cultura que evita el sentimiento de conflicto se convertirá en un factor político muy peligroso para la misma felicidad que promete a todos.

Adaptado de: artículo21.org

Foto: es.depositphotos.com