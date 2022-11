EE.UU./México – Obispos: “No miren los problemas que afectan a todos”

Guatitlán Izcalli (Agencia Fides)- expresa “la preocupación por la realidad que estamos viviendo” y, al mismo tiempo, “el deseo de seguir cooperando en la construcción de un país justo y fraterno, de unidad y paz”. Obispos mexicanos, en la conclusión del Sínodo mexicano (ver Fitz 8/11/2022). En un mensaje publicado ayer, los obispos saludan con afecto a todos los de buena voluntad que comparten “la alegría de la esperanza y las grandes aspiraciones de este pueblo que ha superado muchas y variadas dificultades en su historia”.

Entre las diversas causas de especial preocupación se encuentran, en los tiempos “complejos y exigentes” que vivimos, la pobreza creciente, el deterioro ambiental, la inseguridad y la violencia, el narcotráfico y las adicciones, la extorsión y el tráfico, el feminicidio, el desplazamiento forzado de miles de “muchos migrantes , una vida mejor”. buscado, cruzó las fronteras nacionales y, lamentablemente, se convirtió en objeto humano”.

Junto a ellos están las amenazas a la democracia, la libertad religiosa y de expresión y, finalmente, la polarización política, “muchas veces provocada por quienes se supone deben promover la unidad por el bien del país”. Según las palabras de Jesús, los obispos, que nos llaman a no perder la esperanza y no tener miedo, nos aconsejan “ser sensibles a la situación actual y no mirar los problemas que nos pueden afectar”. A todos”. En su mensaje a los obispos de México del 13 de febrero de 2016, citan al Papa Francisco, quien llamó al trabajo colectivo para responder a esta realidad, comenzando por las familias e involucrando a las comunidades, escuelas, instituciones sociales, comunidades políticas, organizaciones de seguridad.

“Los obispos mexicanos se dan cuenta de que la mayoría de los mexicanos sueñan y están dispuestos a construir una sociedad donde todos podamos sentarnos en armonía a la mesa común”, continúa el mensaje, que los llama a “unirse como hermanos” para encontrar nuevos caminos. Social en las relaciones. Política y económica, nos lleva a construir una patria mejor para todos. Entre los signos de esperanza, los obispos citan la organización de negociaciones y foros, con miras a un diálogo nacional que involucre a diversos sectores de la sociedad civil y alcancen los acuerdos de paz a los que desean adherirse.

El mensaje finaliza con una invitación a la intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe “para que esté en el corazón de todos sus hijos”: “Los obispos de México oramos por ustedes, pueblo nuestro, confiamos en sus oraciones”.

Hace unos días, antes de los trabajos de la Asamblea, los obispos mexicanos emitieron una declaración respecto a la reforma de ciertos artículos de la Constitución en materia electoral propuesta por el Presidente de México, Manuel López Obrador, en la que dijeron: “Proteger nuestra instituciones es responsabilidad y deber de todos los ciudadanos, por eso decimos junto a millones de voces: No pongan en peligro la estabilidad del país y la gobernabilidad democrática” (ver Fidesz 7/11/2022).

