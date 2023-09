Según se informa, el presidente Vladimir Putin ordenó Ministro de Defensa ruso Para detener el contraataque Kyiv A principios de octubre. Esto es lo que escribió el Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra (ISW), citando una fuente interna anónima. Kremlin. de acuerdo a grupo de expertosel líder de Moscú había impuesto Serguéi Shoigú para “ Mejorar la situación en la línea del frente, detener el avance ucraniano y garantizar que las fuerzas rusas recuperen la iniciativa para lanzar una operación ofensiva contra una ciudad más grande. “Dentro de este límite de tiempo.

Si esta información es correcta, el Instituto de la Guerra Mundial comenta que el mando militar ruso podría ordenar “ Ataques continuos Con la esperanza de frenar el contraataque, incluso a costa de costosas capacidades militares. ” del Ejército de la Unión. Además, la terquedad del Ejército de Moscú en luchar por cada metro de tierra que podría formar parte de un solo territorio Táctica de información, para ser incluido a su vez en el marco de la guerra híbrida. Una vez más, según las suposiciones del Instituto para el Estudio de la Guerra, de hecho, pudo haber sido Putin quien ordenó “ Preservar todas las posiciones defensivas primarias de Rusia para crear la ilusión. “Las operaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania no lograron éxitos significativos, aunque Apoye a Occidente.

Por tanto, Serguéi Shoigú vuelve a caminar sobre la cuerda floja. Es difícil imaginar lo que podría sucederle si no cumple la orden de Putin, lo que también es probable dados los éxitos continuos, aunque lentos y graduales, de Ucrania en el campo de batalla. El Ministro de Defensa salió ileso de meses de críticas y fracasos en el terreno: el ejército ruso no estuvo a la altura de su fama.Caminata deambular“En Kiev y Donbass Aún no está bajo el control total de Moscú, aunque el zar lo ha impuesto. marzo 2023 Como fecha límite para la apertura de la región. Estos son sólo sus fracasos flagrantes, pero hay informes de problemas relacionados. SuministrosEn el Rotación de fuerzas Y a los palacios Apoyo aéreo Y artillería.

¿Cómo olvidar entonces las numerosas declaraciones del difunto CEO de Wagner? Yevgeny Prigozhinquien se quejó repetidamente de la cobardía del ministro y del hecho de que sus hombres se quedaron a su suerte en cuanto al suministro de equipo y municiones. El chef de Putin motivó su decisión de poner rumbo a Moscú en junio precisamente por ese deseo Para eliminar Shoigu de su puesto.

A pesar de todo esto, el ministro sigue en su cargo y probablemente seguirá en él incluso después de principios de octubre. Quienes lo critican son los que lo derrocan, como el general Iván PopovEl comandante del 58 Ejército abrió fuego tras indicar en un clip de audio que le habían disparado Problemas logísticos Lo que afectó a sus fuerzas en el frente. Ahora ha quedado claro que Shoigu es un protegido de Putin, así como el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas. Valery Gerasimov. También fue blanco de las mismas críticas dirigidas al Ministro de Defensa y no ha sido visto desde el intento. golpe De Wagner.