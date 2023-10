Del Piero en zona mixta: “Nunca dejé la Juve. ¿Quién de nosotros conoce lo invisible…?

Del Piero en zona mixta: “Nunca dejé la Juve. Quién sabe lo que deparará el futuro… » – Vídeo

(Enviar a Marco Paredon a Pala AlpiTour) – Del Piero Posteriormente concedió una entrevista en zona mixta. Tanto en blanco como en negro En el Pala AlpiTour para celebrar los 100 años de la presidencia Corderos En el Juventus.

historia de la noche – «Fue una velada encantadora para todos. Evidentemente estoy muy contento con el recibimiento y acogida que siempre me ha dado la afición y lo volvieron a demostrar. Fue genial para todos, para los que estuvimos allí, para los que representamos, los jugadores que pasaron por el centenario familiar, para toda la gente que trabajó en este club, y para la afición. Este viaje lo hemos vivido juntos, yo desde hace 19 años y los demás por menos. Fue hermoso, emocionante y lleno de alegría y felicidad. Creo que fue divertido para todos.».

Próxima ronda del campo – «No lo sé, no tengo idea. No se pueden dar firmas a todos. Es un placer reunirnos y saludar para poder dar las gracias. No es un hecho que la gente venga aquí a cantar mi nombre o el de otra persona. Es su agradecimiento por lo que los jugadores hicieron y demostraron en el campo. No esta noche, aunque algunos jugaron muy bien, sino a lo largo de la trayectoria de la Juventus y de lo que representa. Fue agradable despedirse de ellos y encontrar tiempo para compartir la velada con los fans.».

Un regreso a la Juve es posible. «De hecho nunca me fui. Lo que se estableció aquí hace 19 años es algo tan único que no siento que lo haya dejado. Está claro que los caminos se han divergido, pero quién sabe lo que nos deparará el futuro… La manifestación de esta noche trata de la unidad y es un placer tener a los aficionados aquí conmigo.».

Voces de la Península Arábiga – «No hablaré de eso esta noche».

Juve después de 8 días en el torneo – «Hay un poco, es solo el comienzo. Pero el equipo está ahí y eso es lo más importante. No es mi derecho decir cuáles son los objetivos, es correcto que ellos decidan que».