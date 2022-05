Déjame solo matar a Malenia 1000 veces – Nerd4.life

Héroe Déjame solo ella mata al jefe Malinia desde anillo de elden 1000 veces, luego reinicia todo el juego. Sin embargo, esta proeza, completamente inútil, sí importa hasta qué punto el título de FromSoftware se ha convertido en un fenómeno social, como Candy Crush Saga o Fortnite, con el que los jugadores persiguen objetivos absurdos, en el buen sentido, para lucirse en la red.

Let Me Solo Her apareció en los titulares hace un mes como un héroe al que se le pidió que se enfrentara a Malenia por su cuenta. presidente Más difícil que todo el juego y más famoso que el último juego. La empresa lo ha sucedido 1000 veces, y también presumió en una transmisión en vivo y apareció en una foto que, naturalmente, se publicó en las redes sociales.

Esta hazaña debió ser especialmente agotadora para Let Me Solo Her, quien ha anunciado su retiro de los escenarios. Al final de la transmisión en vivo, agradeció a todos por el apoyo que le brindó el mes pasado y reveló la editorial. bandai namco Se ha acercado a él y quiere enviarle un regalo especial como recompensa.

Let Me Solo Her también anunció que Elden Ring comenzaría desde cero, recuperando todo el período Interregnum desde cero. ¿No hay gran poesía en esta historia?

Elden Ring está disponible para PC, Xbox One, Xbox Series X, S, PS4 y PS5.