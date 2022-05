El “Santo Grial” de la Vía Láctea: lo que los científicos están anunciando hoy

Buscar un archivo Calabozo En el centro de nuestra galaxia puede estar la imagen de los nodos. Por qué no, tal vez del siglo. Los agujeros negros han fascinado al mundo científico durante más de un siglo, desde que Albert Einstein presentó su teoría de la relatividad general para explicar la gravedad. En 2019 se presentó al mundo la primera imagen de un agujero negro, una singularidad en la galaxia M87. tomado de telescopio de horizonte de sucesos (Eth), Viaja por el mundo a la velocidad de un clic.

Pues bien, hoy el grupo presentará una gran noticia que en 2019 nos trajo la primera imagen de un agujero negro. Solo podemos suponer que el anuncio de hoy es igual de importante.

allí Fundación Nacional de Ciencia La (Nsf) de los Estados Unidos anunció el “descubrimiento emocionante” al mencionar la Vía Láctea en una conferencia de prensa (una de muchas) desde una página web dedicada a los agujeros negros. Podemos suponer que el evento de hoy gira en torno a Sagitario A*, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. La biografía del perfil de Twitter de Eht también nos preocupa sobre esta posibilidad.

Sin duda será el santo grial de los investigadores del grupo Eht, deseosos de fotografiarlo desde 2017.

telescopio de horizonte de sucesos

L ‘ninguna es una red mundial de telescopios que utilizanInterferometría Con una base muy amplia (Vlbi Very Long Basic Interferometry – Vlbi) para observar los cuerpos celestes con gran detalle, especialmente Calabozo. La interferometría es un método para recopilar señales de radio de fuentes distantes de múltiples telescopios y luego fusionarlas “virtualmente” para construir una imagen más detallada en comparación con un solo telescopio.

EHT es una cooperación global que requiere distintas fuerzas de empresas de este sector, como el Observatorio Europeo Austral (ESO), la (Nsf) de Estados Unidos y el observatorio. Matriz milimétrica grande de Altacama (Alma), por nombrar algunos. La tarea principal es estudiar los agujeros negros supermasivos, como los agujeros negros. Sagitario A* (también llamado Sgr A*) ubicado en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Su masa es de unos 4,3 millones de masas del Sol y su ubicación se calcula a sólo 25.000 años luz de la Tierra. Eht se enfoca no solo en Sagitario A*, sino también en los agujeros negros en general y especialmente en la física que gobierna su comportamiento y efectos en otros cuerpos celestes.

El sistema del telescopio ya se ha utilizado para medir no solo las regiones de emisión del arco A*, sino también la galaxia Messier 87 (llamada M87 o Virgo A), donde en 2019 los investigadores de Eht tomaron la primera “imagen” de un agujero negro.

El agujero negro en la galaxia M87. Foto de Event Horizon Telescope Collaboration

¿Qué es un agujero negro?

Un agujero negro es un cuerpo celeste que es extremadamente difícil de observar directamente. Es un objeto creado por explosiones masivas tan grandes que crean un campo gravitatorio muy fuerte. Este campo atrae materia, radiación e incluso luz. En el mundo de la física relativista, un agujero negro es una región Alta curvatura del espacio-tiempo.

El estudio de estos cuerpos es relevante en relatividad general, la teoría publicada por Albert Einstein en 1916 para describir la gravedad. Reemplaza la teoría de Newton donde la gravedad es una acción entre objetos de masa con el concepto de que la gravedad es un resultado y, por lo tanto, el efecto de una ley que involucra el espacio-tiempo, la masa, el momento y la energía con “geometría” o más bien “curvatura” (de ahí el término “curvatura del espacio-tiempo”). Entonces, la teoría del agujero negro fue presentada por Einstein en relatividad general para representar un estado de curvatura extrema del espacio y, por lo tanto, el punto de la intensa fuerza gravitacional.

Está en el centro del agujero negro.exclusividad“, este es el punto donde la curvatura tiende al infinito y la magnitud a cero. Obviamente no sabemos qué está pasando dentro del agujero negro, pero nada puede escapar de su gravedad. Y como la luz tampoco puede escapar, hay no hay luz que pueda escapar de su gravedad.Vuelve a nuestros telescopios para hacernos ver la singularidad (recuerde que el ojo necesita ‘ver la luz reflejada hacia nosotros’ para ver un objeto).La singularidad y la parte exterior, es decir. espacio, se llama ‘horizonte de eventos(Del inglés event horizon). Lo que sucede fuera del event horizon es desconocido. Los efectos en el espacio-tiempo son severos. Según Einstein, hay una expansión del espacio-tiempo donde se ralentiza hasta el infinito (Ya sabemos que el tiempo se ralentiza en función de la velocidad). En este caso, nada podría ir más allá del horizonte de eventos porque el tiempo se ralentizaría, por lo que la “cosa” tardaría indefinidamente (es decir, nunca) en entrar en el agujero negro. Obviamente, la distorsión es relativa. Entonces, esto solo le sucedería a un observador que mira el horizonte de eventos desde la distancia. Si el observador fuera la cosa que cae hacia la singularidad, no notaría la ralentización del tiempo.

La primera imagen de un agujero negro.

La primera imagen de un agujero negro data del 10 de abril de 2019, cuando el EHT anunció un descubrimiento emocionante. Este descubrimiento fue la primera imagen de una singularidad en el centro de la galaxia M87 en la constelación de Virgo. La imagen, que muchos han elegido como la “imagen del siglo”, muestra claramente un anillo naranja formado por la curvatura de la luz debido a la intensa gravedad. Es una prueba muy importante para demostrar la relatividad general, que explora con precisión la naturaleza de la gravedad como la curvatura del espacio en lugar de como una fuerza invisible entre dos objetos de masa.

En un gran día de astrofísica el 10/04/19, @NSF Y Tweet incrustado Comparte la primera imagen de un agujero negro. El EHT es una familia planetaria de radiotelescopios diseñados para capturar un salto histórico en la astronomía. https://t.co/qGByGQYK4j #BlackHallowek : Colaboración EHT, et al. pic.twitter.com/B5gaIHSdzV – Fundación Nacional de Ciencias (NSF) 2 de mayo de 2022

Einstein creía que si un agujero negro estaba sumergido en una región brillante, se vería una sombra debido a la curvatura y captura de la luz en el horizonte de sucesos. De las fotos de 2019, parece que tenía razón. Las fotos recopiladas son de gran importancia. No sólo como afirmación de una realidad presente, sino también como método de comparación con los modelos científicos utilizados para describir el comportamiento de la curvatura espacial. El siguiente video de Eht nos permite “subir a bordo” de un telescopio y compartir el viaje desde la Tierra hasta el agujero negro dentro de M87.

