“Defendí a Estados Unidos. Biden nos llevará a una guerra mundial”.

“ninguna situaciónTodos los expertos legales lo dicen. La acusación es ridícula.. Nunca pensé en algo así en Estados Unidos, simplemente no pensé que pudiera suceder. El único crimen que he cometido es defender sin miedo a nuestra nación. por aquellos que quieren destruirlo. Ahora nuestro país se va al carajo. Donald Trumpdesde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, pronuncia un discurso pocas horas después de la acusación en Nueva York: El expresidente toma la palabra tras la audiencia en la que el fiscal general de Manhattan formalizó 34 cargos de falsificación de estados financieros y fraguó un plan con Pagos para eliminar información que podría haber dañado la campaña antes de las elecciones de 2016.

Leer también

“El fiscal armó una acusación ridícula, todo el mundo lo dice. El criminal es el fiscal, que filtró una gran cantidad de información relacionada con el gran jurado” que falló a favor de la acusación la semana pasada: “El fiscal debería al menos renunciar. “

Trump habla durante aproximadamente media hora frente a una audiencia de sus seguidores, denunciando “Injerencia sin precedentes en el proceso electoral” y la ataca El fiscal general Alvin Bragg, partidario de extrema izquierda de George Soros: Hizo campaña para el presidente Trump. Hizo campaña por esto, y no sabe nada de mí. Todos ven que no hay problema, no debería haber sido educado, incluso los demócratas completamente sesgados lo dicen. Es un insulto a nuestro país, es ridículo: el mundo se ríe de nosotros”.

Y el expresidente va desde referencias a las elecciones de 2020, viciadas por presuntos fraudes, hasta incautaciones de documentos proporcionados por el FBI en su residencia. No faltan las acusaciones contra Juan Merchan, el juez de la Corte Suprema de Nueva York asignado al caso Stormy Daniels: “Ahora tenemos un juez que odia a Trump, con una esposa que odia a Trump. Una hija que trabaja para él. La vicepresidenta Kamala Harris. ”

“La economía está en ruinas y la inflación está fuera de control”, dice en otro pasaje del discurso, en el que subraya la imagen negativa adjunta a la actual presidencia: “China ha unido fuerzas con Rusia y Arabia Saudita con Irán. , Irán y Corea del Norte han formado una alianza ominosa: si yo fuera el presidente, no habría sucedido”. Nunca. Rusia atacó a Ucrania, si yo fuera el presidente, eso no habría sucedido. Existe la amenaza del uso de armas nucleares que, durante la administración de Biden, podrían conducir a una Tercera Guerra Mundial Nuclear: no estamos muy lejos, lo creas o no”. Concluye: “Somos una nación en declive y ahora estos izquierdistas locos quieren entrometerse en el proceso electoral: no podemos permitir que eso suceda. No tengo ninguna duda de que haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande”.