De Milán a Milán, cómo ha cambiado el color azul 9

Fue el 21 de noviembre de 2021 cuando fue Spalletti de Nápoles Perdió su primer partido la temporada pasada, lo jugamos Inter de Nápoles En el partido entre San Siro y los Azzurri llegaron al enfrentamiento en el primer puesto de la clasificación y sobre todo estaban invictos.

En ese undécimo día estuvo allí Víctor OsimhenEl mismo delantero con el que cuenta hoy el Napoli, pero que después de trece meses parece haber cambiado por completo.

La lesión de Osimhen: cuando me convertí en el hombre enmascarado

En el partido que los azzurri perdieron en Milán ante el Inter, Osimhen se vio obligado a rendirse Y levantó la bandera blanca en el minuto 54 para un partido muy complicado con ella Skriniar. De ese terrible golpe, el nigeriano aún lleva consigo las consecuencias, A.J. Una lesión obligó a Víctor a quedarse quieto en boxes. durante mucho tiempo causándole una fractura en el pómulo y la cuenca del ojo.

Nápoles Osimhen (imágenes falsas)

El 17 de enero de 2022 Vuelve al campo en Bolonia Después de que Jamal se ha perdido diez partidos, comienza a saborear el campo nuevamente. Si hay una característica que siempre ha distinguido a Osimhen es el hambre. Su deseo de sacudir el mundo. (a veces demasiado) siempre genial dentro y fuera del campo.

lesión en el pómulo, además de mantenerlo inmóvil durante mucho tiempo, También perfeccionó la forma de ser de Víctor. Lo que a partir de ese momento parece haber cambiado positivamente también desde el punto de vista del personaje, es decir, la transformación en líder que aumentaba partida tras partida.

Promedio de goles de Osimhen: el título del máximo goleador en el espectador

Desde su regreso a las canchas tras una lesión hasta hoy, la afición ha podido admirar a un nuevo delantero, no es que antes Osimhen no fuera un gran futbolista. Desde que Victor se pone su mascara negraLa media goleadora también ha cambiado y no es de extrañar que en este torneo esté en lo más alto de la tabla de goleadores.

Sin embargo, cuando profundizas en los detalles, puedes ver cómo el resultado ha sido un crecimiento impresionante, bueno 19 goles marcados en 32 partidos Tras la lesión entre liga y copa, una media de 1,6 goles por partido.

La marca sigue siendo el título, 8 goles en 2022 Sobresalió en vuelo, mejor que él solo harry kane (9). Sin embargo, en los últimos partidos disputados también se pudo notar un cambio desde el punto de vista técnico-táctico, la acción de Bank hacia sus compañeros, el drafting y la evidente mejora en el control del balón le hacen cada vez más. Osimhen es un delantero moderno.

(Foto de Tiziana Fabi/AFP) (Foto de Tiziana Fabi/AFP vía Getty Images)

Inter Napoli: Este es el momento de Osimhen

Trece meses después de la lesión en el pómulo, Osimhen regresa a San Sirola etapa en la que carece de su derecho Choque fatal con Skriniar. El número 9 del Napoli es el máximo goleador de la liga y, sobre todo, un jugador completamente diferente que tiene un último título para tirar.

A pesar del gol marcado esta temporada ante la Roma en la victoria 0-1El puntaje de Osimhen contra los mejores italianos no es mucho. De hecho, Víctor nunca le ha marcado Juventus, Milán e Inter: ¿Qué mejor ocasión para actualizar las estadísticas que el 4 de enero?

Inter-Napoli no será decisivo para los Azzurri, Sin embargo, podría ser un juego de dedicación a Victor Osimhenel delantero que finalmente se puso al Napoli sobre sus hombros.

Reservados todos los derechos

José Ferrante