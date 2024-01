De Mbappé a Zielinski y Felipe, comienza el maravilloso baile de los agentes libres » LaRoma24.it – Todas las noticias, novedades e insights en vivo con la Roma FC

Hay muchos que pueden formar un ejército y su símbolo obviamente es Killian. Mbappécertificado con un valor de 200 millones de euros, que a partir de hoy se podrá negociar sin infringir las normas de salida Paris Saint Germain En junio cuando expire el contrato. […] Será un mercado muy rico para los jugadores cuyos contratos vencen el 30 de junio: algunos jefes intentarán generar ingresos intentando vender en enero, en la sesión que se abre oficialmente hoy, pero no será fácil. También hay muchos talentos en Italia y mucha gente que podría venir a la Liga italiana desde el extranjero, dos de ellos sobre todo: Mehdi Tarimidelantero centro puertoy thiago Gallomedio púrpura Regresando de una operación de ligamentos en la rodilla derecha. […]

Ojo a dos extranjeros que juegan en Italia y tientan a los grandes equipos: el primero es Piotr zelenski¿Quién considera que su bicicleta en Nápoles está cerrada y quién habría ido allí de buena gana? Lacio Ya el pasado mes de julio. […] El segundo jugador es Felipe Andersonterminando con Lacio En realidad fue contactado por él mismo. Juventus. […] En el RomaSin embargo, hay Espinazzola, ya no se considera en el proyecto. quien quiere Dybala Sin embargo, a partir de hoy tendrá que pagar 13 millones, como exige una cláusula del contrato: pero Paulo sólo puede viajar al extranjero y el argentino no parece querer darse por vencido, al contrario. El límite que José no tendrá Mourinhoa quien confiaremos el equipo de agentes libres de hoy: será liberado en junio, es decir Friedkin Seguían sin moverse y detrás de José hubo cola durante mucho tiempo.

(Profeta)