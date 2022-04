Cuatro astronautas especiales Ax-1 ingresan a la estación espacial y se encuentran con la tripulación de la Expedición 67

Los astronautas de Axiom Mission 1 (Ax-1) Michael Lopez-Alegria, Larry Connor, Eitan Stipe y Mark Bathy ahora están a bordo de la Estación Espacial Internacional después de que se abra la escotilla de Crew Dragon a las 10:13 a. m. EDT, el sábado 9 de abril. La primera misión con una tripulación completamente privada en llegar al laboratorio en órbita.

Después de un vuelo de casi 21 horas, los astronautas de Axiom Mission 1 (Ax-1) Michael Lopez-Alegria, Larry Connor, Eitan Stipe y Mark Bathy llegaron a la Estación Espacial Internacional a las 8:29 a. m. EDT el sábado 9 de abril. Crew Dragon acopló a Endeavour en el complejo orbital mientras la nave espacial volaba unas 260 millas sobre el Océano Atlántico medio.

El acoplamiento del Dragon Endeavour se retrasó aproximadamente 45 minutos con los equipos de la estación espacial, incluidos los controladores de la misión en NASA y SpaceX, trabajaron para solucionar un problema que impedía que los miembros de la tripulación en la estación recibieran vistas desde la cámara de la línea central de Dragon del puerto de acoplamiento de los módulos de Harmony. Los equipos de la misión trabajaron para enrutar el video usando una estación terrestre de SpaceX a la tripulación en la estación espacial permitiendo que Dragon procediera con el acoplamiento.

Following Dragon’s link up to the Harmony module, NASA astronaut and station commander Tom Marshburn pressurized the space in between the Dragon and station hatches and performed a leak check before opening the hatches to welcome the private astronaut crew.



Los astronautas de Axiom Mission 1 Michael Lopez Argelia, Larry Connor, Mark Bathy y Eitan Stipe atracaron en el puerto del vértice del módulo Harmony de la Estación Espacial Internacional el 9 de abril de 2022, luego de su lanzamiento el 8 de abril a bordo de la nave espacial SpaceX Crew Dragon Endeavour a bordo de un cohete. Falcon 9. Los cuatro miembros de la tripulación realizarán una misión de ocho días viviendo y trabajando a bordo del Laboratorio de Microgravedad antes de desembarcar para regresar a la Tierra el xx de abril. Este es el primer vuelo espacial de Axiom Space y la primera misión de astronautas completamente privada a la Estación Espacial Internacional. crédito: NASA

La tripulación de Axiom se une a la tripulación de la Expedición 67, incluidos los astronautas de la NASA Marshburn, Raja Chari y Kayla Baron, el astronauta de la ESA Matthias Maurer y los astronautas de la ESA Oleg Artemyev, Sergey Korskov y Denis Matveev.

Cuando la Axiom Space Mission 1 (X-1) llegó a la Estación Espacial Internacional, fue la primera misión con tripulación totalmente privada en llegar al laboratorio en órbita. Marca la culminación de los esfuerzos de la NASA para promover un mercado comercial en órbita terrestre baja y el comienzo de una nueva era de exploración espacial que permite que más personas vuelen en más tipos de misiones.

La tripulación del Ax-1 pasará más de una semana a bordo del laboratorio que orbita el globo realizando actividades científicas, educativas y comerciales.

