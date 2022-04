La muerte de Arturo D. Riggs, de 82 años, dirigió el equipo que inventó la insulina sintética

“City of Hope me convenció de que si mi donación se hace pública, puedo animar a otros a hacer lo mismo”, dijo a The Los Angeles Business Journal.

Más tarde, el Dr. Riggs desarrolló los fundamentos de los anticuerpos monoclonales, nuevamente utilizando tecnología de ADN recombinante para engañar a las bacterias para que produzcan proteínas que imitan a los anticuerpos humanos. Este desarrollo ha llevado a avances significativos en el tratamiento del cáncer y otras enfermedades.

En la década de 2000, se centró en el tema de la epigenética, el estudio de cómo los marcadores se relacionan con un gen al cambiar la forma en que se “lee” ese gen. En el transcurso de la vida de un organismo, un gen adquiere o pierde ciertos marcadores, un proceso que está influenciado por el comportamiento y los cambios en el entorno de un individuo.

La epigenética es un campo emergente que aún no se comprende bien. Pero incluso después de jubilarse en octubre de 2020, el Dr. Riggs ha continuado con su investigación, confiado en que conducirá a más avances que salvarán vidas.

“Podría haberme retirado a una mansión en el Pacífico Sur y haber disfrutado mi tiempo en la playa, pero me habría aburrido en una semana”, dijo en 2021.

Arthur Del Riggs nació el 8 de agosto de 1939 en Modesto, California, donde su familia era propietaria de una granja.

Después de que perdieron propiedades en la Gran Depresión, su padre, John Riggs, trasladó a la familia a San Bernardino, donde construyó y operó un parque de casas rodantes. A pesar de tener solo una educación de octavo grado, John Riggs era lo suficientemente experto en ingeniería como para poder diseñar él mismo los sistemas de plomería y electricidad del jardín; En su tiempo libre construía autogiros, que combinan elementos de un avión y un helicóptero.

La madre de Arthur, Nellie (Calkins) Riggs, una enfermera, alentó el interés temprano de su hijo por la ciencia, comprando un juego de química cuando era pequeño y llevándolo a la biblioteca, donde pasaba horas leyendo ciencia ficción.