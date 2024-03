La tendencia a no usar champú es común entre los adolescentes, a pesar de los riesgos

Belleza de la moda

Esta tendencia no es suficiente.

El movimiento #nopoo y #noshampoo que ha causado furor en las redes sociales en los últimos años parece estar ganando impulso entre los adolescentes y adultos jóvenes.

Pero los expertos advierten que el champú descascarado puede provocar caspa, irritar el cuero cabelludo, dificultar el crecimiento del cabello y exacerbar los problemas del cuero cabelludo.

“Las condiciones que causan picazón en el cuero cabelludo pueden significar que una persona se rasca, lo que hace que el cabello se rompa desde la raíz”, dice la Dra. Anastasia Thriano, dermatóloga y especialista en cuero cabelludo con sede en Londres. Le dijo al Daily Mail esta semana..

“Pero también, si el sudor, la grasa y la suciedad obstruyen los folículos, es posible que el cabello no crezca tan eficientemente como podría”, añadió.

Saltarse el champú puede provocar inflamación y descamación que deben tratarse con un champú antimicótico, dijo Teriano.

“Si no se limpia adecuadamente el cuero cabelludo, el microbioma, o el conjunto de bacterias y hongos que viven en el cuero cabelludo, puede desequilibrarse”, explicó.

“Entonces una levadura llamada Malassezia podrá reproducirse”, continuó Therano. “Malassezia causa caspa porque la levadura se alimenta del aceite que produce el cuero cabelludo y este proceso libera un subproducto que irrita el cuero cabelludo”.

Estudio 2021 Un estudio publicado en el Revista de trastornos cutáneos apendiculares encontró que las personas que se lavan menos el cabello enfrentan un mayor riesgo de caída del cabello.

El movimiento #nopoo y #noshampoo parece estar ganando impulso entre los adolescentes y adultos jóvenes. Pero los expertos dicen que el champú descascarado puede obstaculizar el crecimiento del cabello y empeorar los problemas del cuero cabelludo. tiktok.com/@kainoalam

Sin embargo, muchos TikTokers afirman que no usar champú ha mejorado su cabello.

Quinoa Lam, que pasa @kainoalam en TikTok, publiqué un vídeo En otoño, dice que su cabello se volvió más grueso después de que dejó de usar champú hace siete meses.

“Después de que comencé a no usar champú, mi cabello se volvió muy ondulado, más grueso, con más textura y comenzó a oler mucho mejor”, dijo.

Pero algunos comentaristas de TikTok dijeron que probaron el método sin champú y no quieren repetirlo.

“Empecé a perder el cabello y me salió caspa”, dijo una persona.

“Hermano, hice eso y me quedé casi calvo (no he usado champú durante 1 año)”, compartió otro.

“He estado haciendo esto desde principios de enero y tengo caspa, cabello fino, encrespado y seco. Al parecer, mi cabello no está hecho para eso”, se lamentó un tercero.

El Post se puso en contacto con Lam para hacer comentarios.

Hamza Islam que pasa @humza.islam en TikTokPublicó un vídeo el año pasado enseñando a sus seguidores cómo dejar de usar champú.

en el vídeoSe pide a las personas que utilicen un champú clarificante para limpiar a fondo el cabello y el cuero cabelludo, antes de mezclarlo con acondicionador.

Se recomienda adquirir un cepillo con silbato para la tabla, un peine de madera de dientes anchos y un filtro de ducha.

Un TikToker sin champú recomienda comprar un cepillo con silbato, un peine de madera de dientes anchos y un filtro de ducha. tiktok.com/@humza.islam

Dijo que las personas que siguen este camino deberían usar agua en lugar de champú y acondicionador y también deberían dedicar mucho tiempo a masajearse el cuero cabelludo.

en el video Publicado en 2022, Islam dijo que el comienzo de su viaje sin champú fue “vivir un infierno”, pero que ahora su cabello está más saludable.

El periódico se ha puesto en contacto con Islam para solicitar comentarios.

Su método se llama “entrenamiento del cabello”.

“La idea detrás del entrenamiento del cabello es que usted 'entrena' su cabello y cuero cabelludo para que solo necesiten lavarse ocasionalmente; para algunos, eso significa una semana, y para otros defensores de la práctica, eso significa un mes”, dice Sam Carpenter, MD. . Profesora en empresa de cuidado del cabello. ideal, Le dijo a Healthline en noviembre.

“Esto surge de la creencia de que productos químicos como los sulfatos (que se encuentran en muchos productos para el cuidado del cabello) resecan las hebras provocando una sobreproducción de aceites naturales y que, al entrenar el cabello y el cuero cabelludo, volverán a su estado natural y saludable”. para explicar.

Pero Carpenter advirtió que no lavarse el cabello lo suficiente puede provocar su caída.

Los médicos dicen que el champú es menos duro para el cabello que nunca y si reaccionas negativamente al champú, estás usando el champú equivocado. Tatiana – Stock.adobe.com

Los dermatólogos también desaconsejan eliminar el champú de su rutina.

“Este enfoque se basa en la teoría de que si te lavas el cabello solo con agua, tu cuero cabelludo se adaptará y producirá exactamente la cantidad correcta de aceites para mantener tu cabello en óptimas condiciones”, dijo la Dra. Angela Tiwari, dermatóloga capilar con sede en Londres. el Daily Mail: “Pero no encuentro ninguna prueba de que así sea”.

“Además, el cuero cabelludo y el cabello acumulan suciedad, grasa y sudor, y para eliminarlos eficazmente se necesitan tensioactivos. [i.e. cleaning detergents]. Añadió que el agua por sí sola no eliminará la suciedad y los aceites.

Los médicos dicen que el champú es menos duro para el cabello que nunca y si reaccionas negativamente al champú, estás usando el champú equivocado.

