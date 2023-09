“Cuando pienso en ello, mi corazón explota, siempre llegan segundas oportunidades”.

Benedetta Vari Fue una de las campeonas de la vigésima segunda edición de amigos. Ante la curiosidad de algunos de sus fanáticos en Instagram, la bailarina en medio de los rumores sobre ella Relación con Mattia ZenzolaHabló de sí misma y reveló la coreografía realizada en la escuela que quedó en su corazón.

La 23ª edición comenzó oficialmente el domingo 24 de septiembre en Canale 5 amigos, pero los campeones del año pasado todavía están en el centro de los rumores. De todas las personas, el joven Bailarina Benedetta Fari En las últimas horas decidió responder algunas de las curiosidades de sus numerosos fans en las redes sociales:

Mi vida ha cambiado. Estoy muy agradecida por todo lo que he pasado y lo que estoy viviendo. Mi vida también ha cambiado porque estoy rodeada de personas increíbles, incluido tú, y porque puedo hacer lo que amo. […] Las segundas oportunidades siempre llegan. Viajar todo el verano para bailar en los escenarios y conocer fans fue una de las mejores experiencias de mi vida. Cada vez que sucede algo mágico, me voy con el corazón lleno de amor. Gracias Matty por compartir estas increíbles experiencias conmigo.

Sobre su experiencia publicitaria amigosque también la distinguía Una relación especial con Mattia Zenzola, ¡Felicitaciones! abierto:

Mi forma de actuar es la suma de las dos ideas. Está bien escuchar el corazón, el mundo no funcionaría sin él, pero es necesario pensar bien las cosas, tener cabeza y no actuar simplemente por instinto. A veces no hay vuelta atrás… Sin embargo, me convenzo de no tener miedo, eso sí, porque si haces lo correcto encontrarás que los dos están de acuerdo.