C’ha la panza de’fori!, el momento surrealista durante Affari Tuoi

Cuando te invitan a ver un programa de televisión como audiencia de estudio, Es una buena idea considerar llevar un vestido cómodo.pero sobre todo cNo deja nada “fuera”. Lo que ocurrió durante la emisión de Affari Tuoi presentada por Amadeus, en el episodio del 27 de septiembre, fue surrealista. La camisa desabotonada llamó la atención del asistente del estudio. Quién interviene para detener el registro: “¡Tiene una gran barriga!”

Mientras grababa Affari Tuoi, un asistente de estudio se vio obligado a detener la grabación porque un caballero del público tenía la camisa desabrochada: “Se puede ver el vientre de los agujeros”.Le afirmó a Amadeus que inmediatamente aprovechó la situación para hacer un chiste y luego prometió frente a las cámaras: “¡No voy a cortar nada! Verás todo esto”. De hecho, fue una promesa que ciertamente hizo en el episodio de esta noche. no te olvides.

Al regresar de la pausa comercial, el público en casa pudo comprobar cómo Amadeus se aprovechaba de esta “lesión”. El hombre del público con la camisa desabrochada se llama Enrico.Amadeus bromea con él y lo invita a descansar y no sentirse tan vigilado.

No te preocupes ahora, no te preocupes, no es que tengas que hacer toda la apuesta de inmediato. Si el botón de la camisa se vuelve a soltar, la única persona que puede preocuparse es la señora que está a su lado. Si suena el botón, la bala explota.