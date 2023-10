Cosas serias, no pensé que llegaría a esto.

Sophie Codejoni Anunciar Fin de la relación con Alejandro Paciano. Los dos se convirtieron en padres de la pequeña el pasado mes de mayo. Céline. En un comunicado emitido en Instagram Stories, el ex Tronista Masculino y Femenino y ex concursante de Gran Hermano explicó que había puesto fin a la relación con su pareja por graves motivos.

Sophie Codigioni anunció su ruptura con Alessandro Paciano en una historia publicada en Instagram: “Con profunda tristeza en mi corazón estoy aquí para decirles La relación entre Alessandro y yo ha terminado.. muchas cosas sucedieron Cosas seriasAlgunos de los cuales descubrí recientemente, lo que me llevó a tomar esta decisión. Desafortunadamente, nunca pensé que la persona a mi lado, así como el padre de mi hija, Puede llegar tan lejos“.

Sophie Codigioni continuó con sus emociones y explicó que se habían producido algunas fluctuaciones que la habían lastimado y por eso ya no quería continuar con esta relación:

Esta elección no fue tomada a la ligera, sino después de altibajos que realmente me duelen y que no puedo ignorar por respeto a mí y a nuestra pequeña. Seguiré trabajando a través de las redes sociales, intentando siempre aportar positivismo y mi sonrisa como siempre lo he hecho y como debe ser. En este punto tengo que tomarme un momento para procesar todo. No negaré que estoy realmente destrozado. Siempre les agradezco el apoyo que me brindan y les pido que se tomen un tiempo para superar estos acontecimientos que me tienen agotado en estos momentos. Pensé que había alguien diferente a mi lado, pero me equivoqué.