Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, Italia en octavos de final: ¡el máximo goleador de Casadey!

Felicidad y muchas sonrisas, Italia U20 Consiguió su entrada a los octavos de final tras derrotar República Dominicana. 3 a 0 sin riesgo sin respuestas en beneficio de su formación nunziata con Cassady Protagonista con un doblete (máximo goleador de la Copa del Mundo con 4 goles), en medio de un gol ambrosino que convirtió el marcador. Los seis puntos ganados en los tres partidos disputados, permitieron a los azzurri alcanzar la segunda plaza del Grupo D, también gracias a una derrota Nigeria en contra de Brasil. Con los tres equipos en seis puntos, la diferencia de goles fue esencial para determinar la línea de meta en el grupo: verde y oro primero, cortesía de una victoria de 6-0 sobre los dominicanos en el segundo día, luego Italia (+2) f Nigeria (+1), que seguro que será uno de los cuatro mejores terceros que ya tiene dos equipos a sus espaldas (Nueva Zelanda 4 puntos y Eslovaquia 3). En los octavos de final ahora el peligro Italia es representado De Inglaterraactualmente al frente del Grupo E y que jugará contra Irak Su último partido colegiado (domingo 28 de mayo a las 20 h)

República Dominicana – Italia Sub 20, Partido

Tras un comienzo accidentado, en el que los azzurrini tuvieron que dejar salir las tensiones y los miedos de un partido disputado con frialdad ante Nigeria, logró lograr la victoria y el pase a los octavos de final. formación nunziata Inicialmente lucharon por encontrar espacio cuando se enfrentaron a un equipo bajo y delgado en la parte de atrás. Los azzurri consiguieron abrir el partido en el minuto 20 con un saque de esquina, como es habitual Cassady Bueno para entrar y pasar con la cabeza. Valdez. con el anterior gol del Inter, Italia Se liberó y comenzó a producir serias acciones ofensivas con su baldanzeY ambrosino Y Pafundi Pero sin encontrar el doble. El segundo gol que llegó en la segunda mitad gracias ambrosino. El delantero del Napoli supo aprovechar un excelente rebote gilardi, Excelente interpretación autor Y que se perderá los octavos de final por su segunda tarjeta amarilla en tres partidos. Para cerrar el juego piensa en lo de siempre Cassady Con una izquierda fuerte y certera en la esquina.

Casadei es el máximo goleador del Mundial Sub-20: ¡el trío italiano y los octavos de final!

Brasil vs Nigeria Sub 20, partido, clasificación

el brasil sub 20 Continuó su carrera después de su derrota inicial contra Italia a nunziata. 6 a 0 contra República Dominicana Y el éxito que vino contra Nigeria Permitieron que los verdioros dieran el salto a lo más alto de la clasificación por diferencia de goles en detrimento de los azzurri y los africanos, que cerraban el grupo en la tercera posición. Un partido que fue equilibrado en todos los sentidos sobre todo hasta el final de la primera parte, cuando estuvo a pocos minutos Brasil Dio el golpe decisivo. de Juan Pedroso Y Marquinhos Redes que permitieron conquistar Sudamérica Nigeria y obtenga el primer lugar en el Grupo D. Elección del entrenador menezes Se enfrentará a uno de los mejores terceros del Grupo E o F (en el campo mañana domingo 28 de mayo).

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Octavos de Final, Parejas y Fechas

Con final de partidos a los 20 años, en los que también saltó al campo Italia U20A la luz de los octavos de final, podríamos comenzar a ver cuáles podrían ser las parejas potenciales. ArgentinaY UzbekistánY Estados Unidos de AméricaY EcuadorY BrasilY Italia Y Nigeria Son las selecciones nacionales designadas en el momento en que reciben el pase a la siguiente ronda. Los Azzurrini se enfrentarán al primer cabeza de serie del Grupo E, que será de momento Inglaterra (En el campo mañana domingo 28 de mayo contra Irak). Argentina a Matías AlmaY Tras hacer una oferta en los tres primeros partidosTe enfrentarás a uno de los mejores terceros clasificados de los Grupos C, D (Nigeria) y E. Aquí tienes los detalles del sorteo con los duetos y las fechas de los octavos de final.

El octavo tablero final

USA vs 3 A/C Nigeria – 30 de mayo

Uzbekistán vs 2C – 30 de mayo

Brasil v. 3 E/F – 31 de mayo

Argentina – 3M / Nigeria / E – 31 de mayo

1E vs Italia – 31 de mayo

1F contra 2E – 1 de junio

Ecuador vs 2F – 1 de junio