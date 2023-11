Con una bolsa para perros puedes llevar comida a casa aunque no tengas perro: este es el extraño origen de esta costumbre

¿Siempre oyes hablar de bolsas para perros pero no entiendes de qué hablan? No tiene nada que ver con los perros, ¡pero es un hábito saludable!

Con la explosión del software dedicado a la cocina y al mundo de la alimentación, se han vuelto de uso común muchos términos que antes eran legado únicamente de profesionales o entusiastas. ¿Eres fanático de Masterchef? Probablemente sepas lo que es un ketchup o una salsa bearnesa sin siquiera saber escalfar un huevo frito. Y hay un término que probablemente hayas escuchado mucho y te preguntes qué diablos podría significar: no Bolsa para perrito.

Entra en un restaurante, siéntate, come tranquilamente y luego pídele al camarero la bolsa para perros. Si te preguntas si tu perro puede comer lo mismo que tú acabas de comer en un restaurante, estás equivocado: ¡nuestros amigos animales no tienen nada que ver con este hábito saludable, ecológico y económico que tú también deberías adoptar! Ayudar a sí mismo ¿Qué son las bolsas para perros? ¿De dónde viene este término?

Si no lo has hecho antes, deberías empezar a usar bolsas para perros también: esto es lo que son y por qué son perfectas

Si vas a un restaurante -lo que sea- y pides una bolsa para perros al final de la comida, no conseguirás algo para tus amigos de cuatro patas, pero sí una bonita bolsa en la que puedas meterlos. tus sobras Y llévalos a casa. Lo que usted pidió (y pagó regularmente) pero no pudo completar, de esta manera el personal del restaurante no lo tirará a la basura y podrá reutilizarlo más adelante. Nada mal para hacer el bien al medio ambiente y a tu bolsillo, ¿verdad?

Las bolsas para perros se están convirtiendo en un hábito cada vez más extendido, sobre todo debido a la nueva concienciación sobre su importancia. Reducción de desperdicios En un planeta que cada vez más nos necesita a nosotros y a nuestros servicios. La razón por la que se llama así y podría hacer pensar a nuestros amigos caninos es que está en los orígenes de la práctica: nació en la década de 1940 en Nueva York. Es un momento de grave crisis económica para muchos estadounidenses, en un país arrodillado por la guerra.

Aquí un asador de la ciudad inventó este método. Brindar asistencia a quienes la necesitan: Bolsa en la que se colocan los restos de comida del día y los pobres pueden recogerlos. El nombre del bolso será “Doggy”. Quitar la vergüenza de pedir caridadCon el pretexto de que los restos de comida estaban destinados al perro.