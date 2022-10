Con este engaño te quitan todo

Las aplicaciones de mensajería han seguido dominando a lo largo de los años: entre las más famosas se encuentran, sin duda, WhatsApp y Telegram, que ahora tienen millones y millones de usuarios en todo el mundo.

Con la llegada de los teléfonos móviles y sobre todo en los últimos años de los smartphones, lamentablemente los intentos de fraude online son cada vez más frecuentes, muchas veces utilizando aplicaciones de mensajería, de las que os hablamos hace unas semanas y de las que debemos estar muy pendientes.

Uno de los métodos más nuevos de fraude, en este caso, es el fraudeuna variable (si queremos llamarla así) de suplantación de identidad.

Esta tecnología especial consiste enEnviar un mensaje de texto (A diferencia del phishing que utiliza WhatsApp o casillas de correo electrónico), A través del cual un potencial estafador puede obtener datos sensibles de la víctima.

Sólo en los últimos días un Torre de Grecia (en la provincia de Nápoles) la comisaría de policía local, en colaboración con Departamento de Policía de Correos y Comunicacionesdescubrir Cuatro hombres que llevan computadoras y otros dispositivos electrónicos, Capaz de utilizar estas tácticas de phishing, que son inmediatamente bloqueadas y registradas por los agentes de policía. Los cuatro fueron denunciados de inmediato por fraude informático, debido a las estafas que se han producido en los últimos meses.

¿Cómo funciona el fraude por correo electrónico?

La víctima en particular recibe un SMS que contiene un Texto invitándolo a hacer clic en un enlace adjunto. A menudo consisten en comunicaciones falsas de su banco personal, además de ganar un concurso que en realidad no existe. La miserable persona en el servicio (en su mayoría personas que no están familiarizadas con la tecnología y que saben poco sobre estas estafas), hace clic en el enlace en cuestión, abriendo así un sitio falso.

El usuario luego ingresará sus propios datos. Información personal (que pueden ser datos personales respectivamente, además de los relativos a su tarjeta de crédito o débito), y así transmitir con precisión toda esa información personal al estafador. El estafador en ese momento tiene la posibilidad de utilizar la identidad del miserable de turno para fines personales, así como comprar en línea y en tiendas físicas utilizando los datos de su tarjeta de crédito.

Basado en lo que sugiere estación de policíaSiempre debe asegurarse de la credibilidad y confiabilidad de los sitios web que se informan bajo estos SMS falsos, porque el riesgo es realmente alto. Los bancos y otras empresas rara vez envían comunicaciones importantes a sus clientes a través de SMS, por lo que siempre tenga cuidado en este sentido si esto sucede.