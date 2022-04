Cómo activar VRR (Frecuencia de actualización variable) en la consola Sony – Nerd4.life

Después de una larga espera VRR (frecuencia de actualización variable) Ahora también está disponible en ps5. Esta es una característica muy necesaria para los jugadores y proporciona un juego más fluido con menos artefactos gráficos con televisores y monitores compatibles. Te lo explicamos a continuación como activarlo en tu PS5.

VRR o “Frecuencia de actualización variable” es una función que le permite sincronizar dinámicamente la frecuencia de actualización de la pantalla con la salida de gráficos de la PS5. El beneficio resultante es reducir o eliminar los artefactos visuales, como el desgarro de la pantalla y los problemas de velocidad de fotogramas, así como Experiencia de juego más fluidaImágenes más claras y menos lag.

Hay algunos requisitos para habilitar VRR en PS5. Primero, esta característica solo está disponible usando un archivo Cable HDMI 2.1 Para conectar la consola al monitor, que ya viene incluido en el paquete de PS5.

Otro requisito previo es que Ud. TV o monitor compatible con VRR. Si no estás seguro, te recomendamos que consultes las especificaciones del monitor. En esta noticia, hemos publicado una lista de televisores y monitores compatibles con VRR en PS5.



ps5

Si cumplió con los requisitos anteriores e instaló el último firmware de PS5, debería ser VRR Activar automáticamente. A continuación se muestra una lista de juegos de PS5 que son compatibles con VRR, que se expandirá con el tiempo a medida que los desarrolladores incorporen soporte en sus títulos.

Si quieres es posible Forzar la activación de VRR Incluso para juegos no compatibles. Para hacer esto, deberá acceder a la configuración de PS5, seleccionar “Pantalla y video” y luego “Salida de video”. Aquí está el elemento “VRR”, configurado en “automático” de forma predeterminada. A continuación, encontrará la opción de habilitar VRR incluso para juegos no compatibles. Sin embargo, ten en cuenta que esto puede causar problemas visuales y no solo con algunos títulos. Si esto sucede, le recomendamos que desactive esta opción.