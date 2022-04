¿Renovaciones prohibidas? Correo electrónico de soporte de Sony que confirma la prohibición temporal – Nerd4.life

Actualizar: Pushsquare lo confirmó Sony ha bloqueado la activación de las tarjetas prepago PS Now y PS Plusquizás para evitar que los ya suscritos puedan agrupar meses con descuento respecto a la versión final de PS Plus, que entrará en vigor en junio de 2022.

Correo electrónico de soporte PlayStation explica: “He verificado el cupón y su cuenta y puedo concluir que la función de renovación para las suscripciones de PS Plus / PS Now está deshabilitada temporalmente, lo que no permite la acumulación de ambas suscripciones si ya están activas”.

“Esta es solo una situación temporal y tan pronto como tengamos más información, se lo haremos saber a nuestros jugadores. Para obtener más información sobre las noticias del nuevo lanzamiento de nuestro servicio, consulte nuestro blog”.

noticias originales: Recientemente descubrimos que a partir del 22 de junio, fecha de activación de la nueva versión de PS Plus en Italia y Europa, Suscríbete a PS Plus y ahora Verán que sus suscripciones se convierten en Plus Premium. Obviamente, esto llevó a muchos a aprovechar la situación, tratando de aumentar su suscripción Plus y activarla ahora mientras esperaban la transferencia. Sin embargo, a través de ResetEra, Twitter y más, los jugadores informan de su existencia. Problemas con las tarjetas de suscripción prepago.

a través de un Hilo en ResetEraPor ejemplo, se recopilan confirmaciones de varios jugadores que indican que se produjo un error al intentar activar el código de PS Plus. La PlayStation Store reconoce el código, lo especificamos, esto significa que el código es correcto, pero al activarlo indica que es imposible continuar. Al mismo tiempo, algunos usuarios informaron que no encontraron ningún problema con los códigos de PS Now.

también en Gorjeo Un usuario informó esto y pidió ayuda a Ask PlayStation, la cuenta de soporte de Sony PlayStation. Al intercambiar mensajes públicos, el usuario afirma que aún no solucionó el problema, pero parte del asunto se resolvió a través de mensajes privados, por lo que no sabemos qué tipo de solución proporcionó Sony.

Obviamente, dado el estado actual de conversión de PS Plus y PS Now, es fácil pensar que Sony está prohibiendo las tarjetas prepago para evitar acumular servicios Premium de bajo costo. Sin embargo, ella es solo una especulación que no se puede confirmar. En realidad, es posible que la PlayStation Store, en estos días, esté abrumada con el acceso y los intentos de activar códigos y que el sistema tenga dificultades para manejar la situación.

por el momento es Imposible obtener confirmaciones Solo podemos informar a qué se refieren los jugadores en línea. También recordamos que PlayStation puede contar con decenas de millones de suscriptores, y algunos informes no son estadísticamente significativos.

A la espera de novedades, os recordamos que se han confirmado juegos de PS Plus en mayo de 2022 para PS4 y PS5.