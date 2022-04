Un antiguo desarrollador afirma que el motor del juego es una “basura” – Nerd4.life

A través de ResetEra, un usuario conocido como Hevy008 afirmó tener uno Ex desarrollador de Bethesda revelalo campo de estrellas en desarrollo con motor gráfico que no se puede definir de otra forma que no sea “mierda”. La identidad de Heavi fue confirmada más tarde por Jason Schreyer.

especialmente, Está dentro Bethesda dijo que proporciona un lugar de trabajo muy seguro y de alta calidad. Además de eso, dijo que Starfield ha estado tomando forma desde principios de año, pero que hay algunos elementos con los que el equipo está luchando, incluido el vuelo espacial y el hecho de que “probablemente haya mucho contenido”. Además, según Hevy, habrá un lanzamiento beta en el verano y, según la respuesta, se decidirá si Starfield realmente se lanzará el 11 de noviembre de 2022. Después de compartir esta información, la cuenta ResetEra de Hevy se eliminó.

jason schreyer Afirmó que Hevy es de hecho la persona que dice ser. Además, los usuarios encontraron publicaciones anteriores de Hevy sobre un estudio independiente llamado CodeBlueGames, que, a través de su sitio, afirma que el equipo ha trabajado con Bethesda en el pasado. Entonces podemos decir que la fuente es probablemente un ex desarrollador del equipo de Starfield.



Obra de arte de campo de estrellas

Sin embargo, esto no significa que lo que transmitió sea completamente grito O incluso simplemente actualizar la información. Puede haber actualizaciones o mejoras que Hevy no pudo ver de primera mano. El juego de Starfield aún no se ha mostrado, por lo que no tenemos forma de saber la calidad del juego.

Entre la información más reciente encontramos un video dedicado a la música y un conjunto de nuevas ilustraciones que muestran la configuración del juego.