Coma una dieta variada y rica en proteínas para aumentar el volumen y reducirlo: dietista

Un hombre de 30 años proporcionó un día promedio de alimentación para su revisión en Insider’s Nutrition Clinic.

Le dijo a Insider que ayuna de forma intermitente y quiere que sea “triturado pero también a granel”.

Austin, de 30 años, presentó su rutina dietética en Insider’s Nutrition Clinic, donde dietistas y nutricionistas ofrecen consejos sobre los hábitos alimenticios de los lectores.

Le dijo a Insider que quería “ser triturado pero también agrupado”.

“Mido seis pies y siete y realmente no me he saciado con mi enorme extensión de ala”, dijo Austin.

Austin es un mensajero que se gana la vida conduciendo pero hace ejercicio en el gimnasio seis o siete días a la semana. El soporte de peso cuatro veces a la semana y filas O correr para otras sesiones, dijo.

austin tambien hace eso ayuno intermitenteDijo que lo ayudó a perder 70 libras en 2020.

Dietista deportivo registrado Dra.Emily Werner Revisa la dieta de Austin y dile a Insider que su entrenamiento lo ayudará a alcanzar su objetivo, pero que también necesita alimentarse adecuadamente y su dieta carece de variedad.

Austin tiene que asegurarse de entrenar las diferentes partes del cuerpo de manera uniforme. Empujándose lo suficientemente fuerte Para estimular el crecimiento muscular, dijo.

Austin hace ayuno intermitente

Austin dijo que no desayuna.

La mayoría de los días, dijo, cocina una gran comida de 1.5 a 2 libras de mariscos y vegetales, ya veces también arroz integral. Austin come esto durante todo el día. En los días de levantamiento, come un poco después de eso.

Dijo que Austin a menudo toma siestas por la tarde y luego come el resto de su comida.

En los días de corazón, por lo general come su gran comida alrededor de las 3 p.m.

Austin trata de comer 150-200 gramos de proteína Todos los días, dijo, es principalmente pescado, pero también come bocadillos de granola y barras de proteínas.

“A veces, debido al trabajo, como demasiada proteína justo antes de acostarme”, dijo Austin.

Werner dijo que la dieta de Austin carece de variedad

intenta Desarrollo muscular Pero también perder grasa para “triturarla” es tan difícil como lo hicieron. Requerimientos calóricos opuestosWerner dijo. Desarrollar músculo requiere un excedente de calorías, mientras que perder grasa requiere un incapacidad.

Si Austin lo quisiera Mantiene el músculo mientras se pierde grasa.Werner dijo que su dieta alta en proteínas es el camino a seguir.

Sin embargo, Austin no debería depender demasiado del pescado.

“Aunque el pescado es una gran fuente de proteína magra con beneficios adicionales para la salud, como los omega-3, se debe tener cuidado de no comer pescado en exceso porque Contenido potencial de mercurioWerner dijo.

Recomendó comer pescado de dos a cuatro veces por semana e incorporar otras fuentes de proteínas los otros días.

Werner dijo que la dieta de Austin generalmente necesita más variedad porque es probable que se esté perdiendo micronutrientes, lo que puede provocar deficiencias de nutrientes y afectar negativamente sus esfuerzos de entrenamiento.

Los bistecs, las patatas y las verduras son otra comida equilibrada para añadir variedad a tu dieta.

Ella recomendó comidas como salmón con brócoli y arroz integral, muslos de pollo con judías verdes y tubérculos a la parrilla, o bistec con pimientos asados ​​y papas.

Werner dijo que Austin también podría beneficiarse al diversificar sus refrigerios.

recomendado Aperitivos que aportan tanto proteínas como frutas y verduras para fibra y antioxidantes, como el yogur griego con frutas, nueces o semillas, requesón con zanahorias o un batido de proteínas hecho con leche, proteína de suero, frutas y hielo.

Ella dijo que también podría ser bueno antes de acostarse si a Austin le gusta comer algo de proteína por la noche.

La recuperación es la clave

Para una persona que hace ejercicio regularmente, enérgica y musculosa. recuperación Y la dieta juega un papel importante en eso, dijo Werner.

“Su dieta debe incluir una variedad de frutas y verduras que contengan antioxidantes y micronutrientes antiinflamatorios”. Promover la recuperación muscular y longevidad.”

Si bien una dieta bien balanceada debería proporcionar todos los nutrientes que Austin necesita, podría considerar suplementos para mejorar la recuperación y, por lo tanto, su condición física.

“ColágenoY el creatinaY el tarta de cereza “Han sido utilizados durante años por atletas de élite. La incorporación de estos nutrientes puede ayudar a mejorar las sesiones de entrenamiento y adaptarse a este entrenamiento”, dijo Werner.

Los consejos de este artículo no reemplazan el diagnóstico o tratamiento médico profesional.