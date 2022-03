Cirugía de abdomen, ¿cómo estás? Admitido en San Rafael, Milán

Fue un primer cumpleaños muy especial para Vittoria Lucia Ferragni. Papa vídeos Precisamente se encuentra en el hospital debido a una operación por una dolencia que el cantante ha decidido no desvelar por el momento. Se sabe, según trascendió en las últimas horas, que el artista también fue Cirugía abdominal y ahora está en el departamento solvente de San Raffaele en Miláncomo se mencionó anteriormente República. Mientras tanto, una ola de cariño lo inundó a través de las redes sociales: “todos estamos contigo“, el escribio Mara Venere.

Fedez, Enfermedad: “Hoy es un día importante” / “Chiara Ferragni y los niños me dan fuerzas”

Mientras que Orita Berti Siempre en Instagram, aprovecha para desear una pequeña victoria pero extiende sus pensamientos a toda la familia. vídeos Y el Chiara Ferragni: “Mis mejores deseos para la pequeña Vitoria y mucha fuerza. Un abrazo para los cuatro. con mi amorEl cariño no sólo viene del mundo del espectáculo, sino también de la multitud de fans de los que la pareja está tan orgullosa y que ahora pueden contar con su amor (adjetivo de Silvana Palazzo).

Enfermedad de Fidez, carta de Caroline Smith “Sorprendida por la noticia” / “Mis palabras…”

Reproductor de vídeo: Mensaje de Chiara Ferragni

Se ha realizado la operación Videz. La cantante había anunciado en los últimos días en Instagram que afortunadamente su diagnóstico estaba “atrapado en el tiempo”, y esta mañana el diario “Libero” publicó en su portada una indiscreción sobre la cirugía de ayer. Hace unos minutos llegó la confirmación en Instagram, donde Chiara Ferragni Le deseó a su hija Vitoria: “Feliz primer cumpleaños a nuestra Vittoria. Tomamos estas fotos el domingo, hace unos días, porque sabíamos que papá estaría hoy en el hospital (pero pronto regresará a casa). Te amamos con locura, batata..

De estas pocas líneas queda claro cómo fue operado Fedez y los próximos días serán clave para determinar su cuadro clínico exacto. Según el periódico “Il Messaggero”, Cantante, presentadora de televisión e influencer Todavía a la espera de algunos resultados de exámenes que serán cruciales para determinar el curso de atención e “En el pabellón de Olgatina Vía, para acompañar a Fidez y ayudarlo a sobrellevar la enfermedad, también está su esposa”.

Fedez, dedica a su hijo León en el día de su cumpleaños: “Gracias” / “El tiempo se acaba pero yo…”

“FEDEZ OPERATO”: descripción de “LIBERO”

vídeosEn la lucha contra una enfermedad que el rapero no definió mejor, podría haber sido intervenido quirúrgicamente en el Hospital San Raffaele de Milán. Esta es la locura que surge hoy, miércoles 23 de marzo de 2022, en la portada del diario ‘Libero’, a través de la cual no se conocía el tipo o resultado de la cirugía a la que se sometió el cantante. En los días anteriores, de hecho, era un marido. Chiara Ferragni Mantener la máxima confidencialidad sobre la patología diagnosticada: “No soy lo suficientemente honesto para seguir adelante, pero estoy listo para emprender esta nueva aventura que me ha dado la vida”.Publicidad en las redes sociales.

Hace apenas dos días, Fedez anunció que “mañana (ayer, redactor) va a ser un dia importante“, adición: “Quería agradecer a todas las personas que me escribieron Estos días envían mucha positividad. Gracias a mi esposa que siempre ha estado a mi lado día y noche, gracias a mi familia y amigos que hicieron todo lo posible para levantarme el ánimo. Gracias a nuestras dos estrellas que lograron hacer magia sin darse cuenta: dame fuerzas para enfrentar todo esto”.

¿Cómo se siente Fides? Trabaja en San Rafael, Milán

Por lo que no hay más detalles sobre el estado de salud de Videz, quien podría haber sido operado en Milán en las últimas 24 horas, según ‘Libero’, en cuyas columnas también hay algunas hipótesis sobre la enfermedad que lo aqueja.Compositor de muchas obras musicales.. Al ver sus lágrimas, muchos, empezando por los fans, asumieron que podría tratarse de un tumor: la esperanza es claramente algo menos grave, pero en cualquier caso, estas palabras dichas por el propio rapero son un buen augurio (Afortunadamente fue descubierto a tiempo.).

Sin embargo, también puede ser un problema de salud relacionado. desmielinización A nivel cerebral, a Videz se le encontró una pequeña lesión cerebral hace tres años, durante una resonancia magnética. Como escribió “Libero”, “El daño de la vaina es lo que protege las fibras nerviosas del cerebro. Si la vaina se repara sola, el problema está resuelto; de lo contrario, las fibras nerviosas se dañan, en este caso de forma permanente. Por eso, según algunos, la desmielinización en el cerebro puede llevar a la Esclerosis Múltiple”.

© Reproducción reservada