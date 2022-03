Antonio Vajlica es el ganador de Italia’s Got Talent 2022- Corriere.it

para Ariana Askion

Con su voz, el joven de 18 años de Cosenza conquistó a la audiencia de la duodécima edición del concurso de talentos. En el podio, en segundo lugar, el bromista Francesco Fontanelli fue seguido por la bailarina Simone Corso.

El cantante Antonio Vajlica gana Italia’s Got Talent 2022. Un estudiante de dieciocho años originario de Mirto Crosia en Cosenza (ya visto en la televisión en Sanremo Young 2019), llega a la final gracias al Golden Buzzer de Elio (que permite el acceso directo al último episodio), conquistado por su interpretación de SOS d’un terrien en detresse de Daniel Balavoine. Esta vez Antonio cantó una versión erótica de “I Don’t Have Anything” de Whitney Houston: me dejo llevar por una excitación que no suelo hacer, pero te lo aseguro. Y en efecto: Zad, dijo el juez, comentando la actuación. estafador de segundo lugar francesco fontanelli22, un estudiante de farmacia de San Vincenzo que apareció en el Episodio 5, seguido de Golden Buzzer de Lodovica Comello, tiene 26 años

Bailarín sardo Simon Corso Quien, sordo de nacimiento, puede bailar gracias a las vibraciones que ve.