Ciclismo, campeonatos mundiales femeninos: la obra maestra del anime de Van Vleuten

Obra maestra – El holandés, que según fuentes oficiales corre con el codo derecho roto (a consecuencia de una caída el miércoles en la salida del relevo), seguramente con sus medias altísimas que parecen aptas para contener las varices, corre hacia el derecho y para los demás se entiende inmediatamente que no hay nada más que hacer. Es una auténtica obra maestra al final de una carrera ganada con esfuerzo donde parecía agotador -ya en la penúltima vuelta- recortado del juego. “Es cierto – dice Van Vleuten con fiereza – Me encanta atacar esos obstáculos, pero hoy tuve que luchar con la explosión de mi pierna. En ese momento cambiamos de táctica durante la carrera y nos pusimos a disposición de Vos. En cambio, me encuentro aquí ahora en un arco camiseta Rainbow. Hermosa. Definitivamente espero disfrutarla más que la primera vez que la traje en el año de Covid y no fue agradable”. De hecho, Van Velten ya se había establecido, escapando de largas distancias, en la Copa del Mundo de 2019, que se celebró en Yorkshire. En la contrarreloj olímpica, ha ganado Giro (3 victorias), Tour y Vuelta esta temporada, dos Contrarreloj mundial, dos Lieja-Bastoña-Lieja y dos Strade Bianche.