Federer: Doble despedida con Nadal, entre lágrimas y aplausos – Tenis

Emparejado con su eterno rival amigo Rafa Nadal, en medio de sus contrincantes habituales, entre lágrimas de emoción y estruendosos aplausos de agradecimiento: la última actuación de Roger Federer se ha mostrado esta tarde en el O2 Arena de Londres. El acto final de su aventura tenística terminó con un largo e intenso abrazo de 20.000 asistentes en el Greenwich Building, creando una atmósfera de intenso compromiso por el fallecimiento de Sid Basel. Elogió merecidamente al campeón suizo que Dejó el tenis competitivo después de ganar más de 1200 partidos, 103 títulos ATP y 20 torneos importantes, incluidas ocho veces Wimbledon.. Y nuevamente la medalla de oro olímpica en dobles en los Juegos Olímpicos de Beijing, ganó la Copa Davis en Lille en 2014. La palma inusual de la jugadora está fuera de lo común, por talento, agilidad y elegancia. Como en los últimos días, fue reconocido muchas veces por sus antiguos oponentes.

En el edificio londinense no quedó ni un solo asiento libre para sus vacaciones de tenis: se vendió, literalmente con las últimas entradas, a precios desorbitados, que ascendieron a ocho mil euros. La emoción colectiva en las gradas fue reflejo del interés mediático por su último partido oficial, en el contexto de un evento que sigue siendo espectáculo, aunque en un recinto de prestigio, y que ahora es el desafío anual entre los mejores tenistas europeos contra el resto. del mundo. En las gradas también se encuentran cientos de periodistas, venidos de todos los rincones del planeta, acreditados para el partido, retransmitiendo en directo por TV de todo el mundo.

Confirmación del interés mundial de Federer en “The Last Dance”. El protagonista está en Londres para la verdadera fiesta, festivo como él quería, pero también lleno de transporte, entre ojos brillantes y lágrimas ahogadas. y el coro rítmico inevitable de “¡Vamos, Roger, vamos!” Desde su entrada en el campo, su audiencia vitoreó en voz alta. Una conclusión emocionante, precedida por un partido no programado por la tarde: durante el partido entre Stefanos Tsitsipas y Diego Schwartzman, un joven activista, después de asaltar el campamento, intentó prenderse fuego mientras mostraba un cartel contra el uso de aviones privados. La intervención inmediata de los trabajadores de seguridad y salud evitó lo peor: el hombre fue atendido de inmediato y escoltado fuera del campo, y después de unos minutos de detenerse, el partido se reanudó con regularidad, con dos grupos en un día dedicado por completo a la despedida de Federer y su conmovedora despedida del tenis. Adiós, señores.

“Es muy especial poder volver a jugar con Rafa. Seguro que estará genial” Federer dijo. Hace una semana, el campeón anunció su retirada del tenis al término de la competición, que será testigo de una competición entre Europa y el mundo. Nadal y Federer ya jugaron a dupla en la Laver Cup en la primera edición de 2017, cuando vencieron a los estadounidenses Querrey y Sock.