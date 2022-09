En directo Palermo 1-0 Nottingham Forest: Sigue en directo el texto de Mediagol desde Manchester

prueba contra Nottinghamprogramado enEstadio de la Academia en 16:00Y el No se transmitirá en vivo por los canales sociales de Palermo. No obstante, será posible seguir la actualidad del entrenamiento conjunto del histórico club de la Premier League y Rosanero, en las redes sociales de Mediagol (Facebook, You Tube y Twitch) y en nuestro portal. En contacto con el entrenador de Inglaterra Mediagol.it Guillermo Anselmo, en el estudio Subdirector Leandro Ficarra.