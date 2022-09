La crisis de la Juventus, la brecha presupuestaria y el mercado aumentan la frustración de los fanáticos

Simplemente no hay espacio para preocuparse por mis fans juventus. El inicio de temporada de la Juventus no fue el que esperábamos, el once alegre No dio un partido en igualdad de condiciones, y seguro que llegaron derrotas inesperadas para un equipo que siempre apunta a ganar en todas las competiciones.

Una postura que enfadó a la afición, que exigió un claro cambio de estrategia, ya fuera en el cuerpo técnico o en el club.

Juventus: Los problemas van más allá del estadio

pero ahora juventus También tiene que lidiar con otra situación no relacionada con el campo. De hecho, el presupuesto de la temporada 2021/2022 deberá ser aprobado por la junta directiva del club, situación complicada ya que se cerrará en rojo, que podría superar los 240 millones de euros.

Se estudia una nueva estrategia en la sociedad

Juventus FC ahora debe estudiar una nueva estrategia dado que el objetivo es reducir las pérdidas 50% en el próximo año fiscal. No es una tarea fácil dado que también se debe prestar atención a lo que sucede en el campo con la necesidad de fortalecer un equipo que parece estar sufriendo una crisis de identidad.

El principal objetivo es reducir gastos y sobre todo trabajo pesado. Los jugadores aman Rabiot, Alex Sandro, Cuadrado y Ken Ven un salario muy alto en comparación con lo que ofrecen en el campo.

Preocupación de los hinchas de la Juventus

Los aficionados de la Juventus están profundamente preocupados por esta situación y muchos esperan que la junta directiva se convierta en una oportunidad de cambio. “En mi opinión, después de la junta directiva, los primeros jefes comenzarán a explotar, escribe Robbie, primero se despedirá a los mineros, luego dependerá de algunos gerentes y, al final del año, varios jugadores”. Muchos parecen frustrados: “una empresa en desorden, programación defectuosa y dinero desperdiciado comprando jugadores que solo están en la portada”.

Para la afición, es hora de volver a empezar: “La Juve necesita un proyecto de tres años, la paciencia de la afición y la gestión competente -comenta Escre- tener estas cuentas incluso con el estadio propio no es saludable”. Y otra vez: “La sostenibilidad es buena – explica Argonauta – pero luego no tienes buenos jugadores, solo comerciantes honestos y al final obtienes el sexto lugar”.