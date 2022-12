Niccolò Ceccarini es el nuevo Director General de Tuttomercatoweb. Saludos a los lectores

Entusiasmo y mucha pasión. Bonitos sentimientos pero también una gran responsabilidad.

Se abre una nueva página de mi vida, no solo profesional. Sí, porque en la base de mi trabajo siempre hay personas, aquellas por las que acepté este encargo y que me dieron el empujón adecuado.

En primer lugar, gracias a la editorial. Andrea Pasquinucci sobre Confianza y Michele Crisettielloque me deja un legado pesado, pero a la vez lleno de estímulos.

Siempre estoy acostumbrado a ganarlo todo dando lo mejor de mí y no tengo nada de lo que culparme. Y así será también esta vez. Me siento como un periodista muy afortunado. He tenido la oportunidad de obtener muchas satisfacciones y espero recuperar lo que he aprendido y ganado a lo largo de los años, poniendo mi experiencia al servicio de un equipo editorial joven capaz de muchas cualidades.

Tuttomercatoweb sigue siendo y siempre será el hogar de las noticias. De hecho, intentaremos crecer más, dar más espacio a las realidades de la segunda y tercera división y al fútbol extranjero. Este sitio no apoya a nadie, solo al fútbol y al mercado de transferencias y tiene como objetivo comunicarse con todos con credibilidad y respeto. Y quieres seguir siendo un referente para los amantes de este deporte.

Después de eso, ustedes, los lectores y colegas de esta publicación oficial, serán los jueces de si tuve éxito en mi tarea o no. Lo que les puedo asegurar es que haremos nuestro mejor esfuerzo.

Confía en nosotros y no te arrepentirás.

El último pensamiento va a mario sconcerti, Quien fue para todos nosotros un verdadero mentor, maestro del periodismo. Lo extrañaremos mucho. Gracias a sus enseñanzas, intentaremos superarnos día a día, con mucha pasión por este extraordinario trabajo. como a él le gustaría.

Nicolás Ciccarini