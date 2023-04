Chiara Ferragni, joyas caras y pechos transparentes: a la red no le gusta

Una nueva serie de tomas sensuales de claire feragny De ahí, una nueva polémica. No hay una publicación influyente que no atraiga algunos chismes, pero el nivel de fealdad es proporcional a la cantidad de piel expuesta. En su última presentación de diapositivas, Feragne roza las joyas pero es atacada por sus senos desnudos.

¿Cuánto cuestan las gemas?

“Brilla en Dior hoy”: claire feragny Permite a los seguidores conocer el brillo de las joyas de la colección. joya de dior De la casa de moda francesa. La fuente, que combina sencillez y elegancia, impresiona con sus líneas gráficas y formas abstractas. Pero no se deje engañar por el diseño simple porque estos objetos de valor cuestan mucho. 7100 euros para pulsera de acero, 3.500 euros para el bucle, 8400euros Para pendientes de diamantes: con estos accesorios no hay duda de la brillantez de Ferragni. Tiene fotos tomadas desde diferentes ángulos: un primer plano, de cuerpo entero, de perfil, e incluso hay un detalle de su enjoyada mano.

discutiendo

los accesorios que usa claire feragny Llama la atención pero es su vestido, siempre firmado Dior, para activar los comentarios sociales. Para la publicación patrocinada, el empresario eligió jeans acampanados. (980 euros)Se combina con una blusa beige sin mangas. (690€) Mezcla de lino. La pieza de punto es completamente transparente y la lleva sin sujetador que deja ver sus pezones por completo. Los haters no tardaron en llegar. Kiara, por favor detente y sálvate. Dime de una mujer a otra: ¿Qué libertad reclamas mostrándote así? – Pero, ¿dónde está la necesidad de mostrar los pezones para publicitar una línea de joyería? También hay imitaciones de la famosa estola que lució Chiara en el escenario de la Fiesta de San Remoque fue seguido por las palabras “Think Free”. Siéntete libre de no mostrarte siempre desnudo y ser apreciado hasta con tu ropa.comentó un seguidor.

Alguien está defendiendo a Kiara

Entre el montón de odio, también hay comentarios que defienden claire feragny. De hecho, son muchas las mujeres que están de acuerdo con la libertad de mostrar su cuerpo como mejor les parezca. Desde que Instagram editó el show de pezones, después de una batalla de años con el hashtag #retuitear Rebotado en todas partes, el influencer publicó varios contenidos sin censura, transmitiendo efectivamente su mensaje social. No debemos prestar atención a si sus senos sobresalen o no, tal como lo hacemos cuando miramos imágenes de un hombre con el pecho desnudo, pero ¿dónde terminaríamos si ella se escandalizara por sus pezones? – Los insultos más atroces de todos a una mujer, que triste – Los hombres se horrorizan con dos pezones: me gustaría ver sus comentarios si tuviera un cuarto sosténA continuación, lea la publicación de Chiara. ¿Cubierta o exhibición? En la galería encontrarás todas las imágenes del escándalo..

