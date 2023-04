Zelig, el comediante (cariño) terminó mal: un violento puñetazo en la cara | hechos graves

El cómico de Zelig acaba en los tribunales tras una grave trifulca callejera: el incidente podría haberle costado la vida.

El cabaret de comedia “Zelig” siempre ha sido sinónimo de ello. Alegría, ligereza y diversión.; Después de todo, el popular programa de Mediaset ha deleitado al público italiano durante décadas y ha introducido a muchos recién llegados al mundo del entretenimiento.

Uno de ellos, famoso ya, pero prófugo de la pequeña pantalla desde hace años, regresa de una Un apasionante ciclo de violencia. Él es Capitolino Gabriele Pellegrini en Arte avellanaganador del Premio Massimo Troisi cerca de su primera aparición en el desfile de Claudio Bisio.

En 2019, la hija de Dado, que en ese momento era menor de edad, estaba en una relación problemática, relató el comediante en un blog:En los días en que estuvieron separados, recibía mensajes en las redes sociales y en los chats: Amenazas e insultos…“.

“Mi hija fue tratada como una mujer en la calle.”, informó el actor.Una vez me encontré Un agujero en el neumáticoAlice usa gafas de sol divididas en el patio de la escuela. Los insultos que también le dirigieron en las redes sociales fueron realmente crueles, vulgares…Y eso no es todo: el exnovio de la hija incluso iba a agredirlo físicamente…

La dura realidad paralela de Dado y Zelig

A pesar de la sonrisa y el buen sentido del humor de Zelig mostrados en el escenario, el comediante habría sufrido incluso una violenta emboscada callejera. “Trató de golpearme con su auto y me dio un puñetazo en la cara.pero sus abogados hicieron todo lo posible para demostrar que me lo inventé todo. He recibido 3 denuncias de su abogado por difamación“.

Decidido a responsabilizar al exnovio de su hija, Dado a su vez demandará al perpetrador y a su familia por difamación. En los últimos días, Gabriele Pellegrini asistió a una audiencia judicial contra el padre del niño, acusado de difamarlo a través de decenas de cuentas falsas en las redes sociales, con cerca de 300 folletos y 500 cartas con amenazas e insultos. La próxima sesión, prevista para el 7 de junio, intentará dar más claridad al polémico tema, pero mientras tanto, Dado ha pagado el precio de un escándalo mediático por Destierro no oficial del mundo del cabaret.

La confesión de Dado: “Ya no trabajo”

Se alegó que el comediante reveló a los jueces la fuerte reacción mental y profesional que resultó del evento traumático.

“Debido a este incidente, ya no trabajo.. Fue la mayor desestabilización mental de mi trabajo.‘, ‘Página de fans’ informes.Desde entonces, también he dejado de formatear. Temía por mí y por mi hija, que pagó tanto para estar cerca de esta familia. Mi hija, que en ese momento tenía 14 años, ya no estaba tranquila, porque esta persona le había causado malestar y tenía situaciones tan violentas que la desestabilizaban.…“.