Toma el beso entre los famosos Faces of Isle: una escena candente que enciende la imaginación por la noche

La edición de este año de Isola dei Famosi Promete estar lleno de sorpresas y momentos especialesgracias a un elenco prometedor lleno de personajes únicos.

Además, por contribuir al éxito del reality show Seguro que hubo polémica que llenó los periódicos antes de su creación.

De hecho, hubo rumores de una posible guerra fría entre Ilary Blassie y Alvin que habría resultado en la exclusión de este último del programa. La participación de la hermana Christina también causó mucha discusión.entre detractores y aficionados.

Ahora que ha comenzado la Isola dei Famosi, también han comenzado las primeras interacciones entre los competidores, entre peleas e incluso gestos de cercanía. Alguien incluso compartió un primer beso. ¿Será el primero de una larga lista?

Un beso entre dos competidores de L’Isola dei Famosi: esto es lo que pasó

No faltan sorpresas en esta edición de L’Isola dei Famosi. De hecho, después de poco más de una semana comenzaron Primeras tensiones entre naufragios en Honduras. Alguien ya se peleó, lo que indica que tiene un carácter nada dulce. Estamos hablando de Natalia Caldozzo, muy fuerte y asertivo, tuvo una discusión con Alessandro Cecchi Pawnee. El hombre incluso la llamó pescadera, actuando con un mal gusto que nadie esperaba. La actriz también fue la heroína del reality show First Kiss. De hecho, la mujer besó a Luca Vetroni..

Helena Prestes Helena Prestes fue la antecesora del dios en este gesto de ternura. De hecho, los concursantes estaban aburridos y para pasar el tiempo, distraídos por el calor, decidieron jugar un juego de botella. En realidad, A falta de botella, usaban un palito. Tras el primer round, Serendipity eligió como penitencia a Nathalie Caldonnazzo. Al principio se suponía que debía aceptar a Christopher Leoni, pero el niño no quería participar en el juego y decidió irse. El destino así lo decidió La actriz debería haber besado a Luca Vetroni a lo que respondió afirmativamente. Fue su primer beso en la isla.

Impactante revelación mientras jugaba a la botella

Mientras los náufragos se divertían jugando a la botella, salieron a la luz algunas confesiones interesantes. Uno de estos fue hecho por Fiore Argento a lo que reveló que no se siente atraída por ninguno de los concursantes.

Cuando se le preguntó quién entre los otros isleños le atraía, respondió: “¿Quién me gusta? No, no me gusta nadie, Pero si realmente tuviera que darte un nombre, te diría Marco MazzoliEn ese momento, Corinne Cleary decidió analizar detenidamente la apariencia del niño.