Chernobyl, soldados rusos “enfermos por la exposición a la radiación nuclear” – Corriere.it

Según el Pentágono, algunos soldados rusos están abandonando el área de Chernobyl: según medios bielorrusos, fue posible trasladarlos a hospitales especializados en Bielorrusia tras cruzar el “Bosque Rojo”

La Agencia de Energía Nuclear de Ucrania dijo que las fuerzas rusas que ocuparon el área de la planta de energía nuclear de Chernobyl se están retirando camino a Bielorrusia. Algunos soldados todavía están presentes en el área hasta ahora. Varias agencias de noticias internacionales han vuelto a informar que algunos de estos soldados pueden haber sido hospitalizados en el Hospital de Enfermedades de Bielorrusia debido a la exposición a la radiación nuclear.





Si la noticia se basa en eso. Algunos soldados rusos fueron hospitalizados por exposición a la radiación de Chernóbil (Aquí están las imágenes de satélite de la planta de energía nuclear) Sera

Una campana de alarma para todos. Por varias razones: Básicamente, cualquiera sabe que el área del sitio que explotó debido a una falla en el reactor RMBK en 1986 está tan contaminada que fue prohibida a los humanos con un perímetro de exclusión durante el próximo siglo. El aire que respiras es radiactivo, el suelo está contaminado y el agua es peligrosa. El polvo del temido 26 de abril ha caído por doquier. Sin mencionar que toneladas de materiales utilizados para la intervención inmediatamente después del desastre fueron enterrados en un radio de al menos 30 kilómetros del reactor explosivo. Es la naturaleza de la radiactividad: los mismos cuadernos de Marie Curie, la científica que descubrió el radio (de ahí la palabra fenómeno), siguen siendo radiactivos hoy. ¿Cómo pueden las fuerzas rusas no conocer sus efectos? En los últimos años, el turismo apocalíptico también ha aparecido en Chernobyl en Ucrania, con una visita a la Zona de Soledad o Exclusión como se la llamó: una especie de parque de atracciones de ruinas radiactivas que brota de Kiev (a unos 100 kilómetros). Pero, en concreto: El turismo también se ha asociado al cumplimiento de diversos factores de seguridad. En primer lugar, después de 37 años, el nivel medio de radiación en el aire, que se mide por la intensidad de la dosis gamma circundante, se ha estabilizado: ya no es mortal, pero si se toma en pequeñas dosis en un día y en en cualquier caso respetando las normas. En cualquier caso, se han tomado precauciones en el turismo, tanto en lo que respecta a la vestimenta y mascarillas, como en lo que respecta a la interacción con el entorno. Algunas áreas más expuestas (radiación no distribuida uniformemente) se evitaron religiosamente gracias a los contadores Geiger. ¿Por qué las fuerzas rusas no respetaron las reglas elementales que todos conocen? ¿Subestiman la peligrosidad de la zona, ya que también aparecerán ataques de los primeros días e incendios que, sin embargo, levantan polvo peligroso en el aire? Esta es la pregunta que nos preocupa. Esos días de 1986 cuando la Unión Soviética primero negó las pruebas no podían dejar de volver a la memoria. READ Vacaciones sin covid en las Maldivas. "Haz lo que hacemos" - Crónica

Según fuentes bielorrusas y ucranianas, los soldados fueron trasladados a un hospital bielorruso especializado en el tratamiento de enfermedades causadas porexposición a la radiación atómicaporque lo harán Síntomas agudos de contaminación nuclear. como las tropas ingresaron por medios pesados ​​al “Bosque Rojo”, el pinar que debe su nombre a que las ramas de los árboles se tiñeron de rojo debido a la radiación absorbida por la explosión del reactor de la planta; Según Reuters, ni siquiera los trabajadores de las centrales nucleares podían acudir a esa zona. “No hay nadie allí”, dijo a Reuters Valerie Seda, directora general de Chernobyl. “Por el amor de Dios, no, nadie va”. Un funcionario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos confirmó el miércoles 30 de marzo que Algunas fuerzas rusas se habían retirado del sitio nuclear.. Así que hubo un cambio parcial. Su naturaleza debe ser entendida. “No podemos decir que se hayan ido todos”, dijo el funcionario del Pentágono.

Las novedades de la exposición serán Confirmación directa de la debilidad del equipo por parte de las fuerzas rusas.improvisación, operación no planificada y, en cualquier caso, descuido y superficialidad en el trato con la región de Chernobyl: todo esto no podía sino llevar a la conclusión de que la situación no está bajo control. “Pedimos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tome medidas de inmediato para desarmar la Zona de Exclusión de Chernobyl e introduzca una misión especial de las Naciones Unidas para eliminar el riesgo de que se repita una catástrofe nuclear”, dijo la viceprimera ministra ucraniana, Irina Vereshchuk. READ Guerra ruso-ucraniana directa - Zelensky: "Hable con Putin o es una guerra mundial". "Es un holocausto", dice. Israel: una comparación espantosa. Mariupol asedia a los rusos: "El armisticio y la rendición a las 12 del mediodía del lunes"

Vale la pena señalar que cuando Putin ocupó la planta de energía de Chernobyl, el pasado 24 de febrero, los sensores registraron un pico en el nivel de intensidad de la “dosis gamma ambiental”: de unos 3000 nanosieverts por hora (nSv/h) a más de 65 000 nSv/h (1 Sievert equivalente a la absorción de todo el cuerpo humano, a partir de una energía de 1 julio por kilogramo de peso corporal), por exposición a rayos gamma de origen cósmico o terrestre en el aire, en el ambiente externo). Pico, según los expertos, podría haber sido causado solo Movimiento de vehículos militares pesados ​​en tierra con envenenamiento radiactivo Sobre el sitio.

pero también con Ocupación de otros sitios nucleares, como el sitio de Zaporizhzhya (dónde está ella Hay 6 reactores activos.que fue parcialmente detenido por los rusos, que por sí solos suministraban alrededor de una cuarta parte de la energía total de Ucrania), los expertos nucleares de la Agencia Internacional de Energía Atómica, la Agencia Internacional de Energía Atómica, enviaron señales con moderada calma: de hecho, Europa está Lleno de centros de detección de intensidad de dosis gamma ambiental, en la medida en que Los datos son publicados por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea.

Chernobyl, por supuesto, es un caso aparte. Sabemos, como se mencionó, que Incluso en condiciones anteriores a la guerra, el nivel superó los 3000 nSv / h, un porcentaje que permitía al turismo “golpear y correr” a los desafortunados al máximo. Pero un poco más: incluso el personal técnico ucraniano que monitoreaba la planta de energía del sitio y la estructura de hormigón y acero que protegía el antiguo reactor soviético tuvo que seguir protocolos estrictos en turnos que inicialmente fueron puestos en crisis por las fuerzas rusas. Del mapa general de Ucrania a día de hoy, los niveles máximos de radiación han caído paradójicamente también por debajo del nivel de 500 nSv/h, límite que se superaba, hasta hace poco, en algunas zonas como la frontera entre Ucrania y Bielorrusia (y por tanto muy próxima). hasta la frontera entre Ucrania y Bielorrusia (región de Chernóbil). La intensidad puede depender de muchos factores, incluidos factores ambientales, como los vientos que levantan polvo radiactivo del suelo. Pero, como lo confirmó la Agencia Internacional de Energía Atómica, de hecho Los controladores de áreas ocupadas ya no transmiten datos. Esto no significa que, en caso de un aumento significativo de las dosis gamma, otras plantas europeas no puedan detectar la diferencia. Pero esto ciertamente significa que no conocemos la verdadera situación ambiental. Mientras tanto, algunos de los datos del mapa están “desactualizados”. El OIEA también tuvo que admitir: “La información ahora nos llega del ejército ruso”. READ Italia sigue sin una ley contra la homofobia. ¿Cuáles son los otros países europeos? el mapa

Por eso la tarea de observadores neutrales se vuelve cada vez más necesaria.

Como señala Kim Welcher en guardián

Si la historia se confirma, mostrará una El nivel de desconocimiento de los peligros. Una asombrosa “zona de exclusión”, o una voluntad criminal, por parte de los líderes rusos, de enviar sus fuerzas al caos en una región aún muy peligrosa. Ucranianos trabajando en Chernobyl – citados guardián Describiendo la llegada de soldados sin equipo de protección a los alrededores de la fábrica como una “misión suicida”. Ucrania alberga 15 reactores nucleares (de los cuales 8 están actualmente en funcionamiento) en 4 centrales eléctricas: una de ellas, Zaporizhzia, está actualmente bajo control ruso.

