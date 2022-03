Ucrania Rusia, noticias de guerra de hoy | Moscú: “Detengan el tiroteo en Mariupol”. Inteligencia británica: “de episodios de autosabotaje de soldados rusos”

para Lorenzo Cremonese, Andrea Nicastro, Marta Serafini, José Fasano

El jueves 31 de marzo, noticias sobre la guerra, minuto a minuto. Mañana nuevas conversaciones entre Moscú y Kiev a través de videoconferencia. La inteligencia británica informó que las fuerzas rusas se desmoralizaron por negarse a obedecer órdenes e incluso estrellaron accidentalmente su avión.

• Hemos llegado al trigésimo sexto día de la guerra.

• Rusia ha ofrecido Alto el fuego en Mariupol: Debería empezar a las 10 de esta mañana. Según el Pentágono, Moscú está cediendo el área de la central eléctrica de Chernobyl.

• Según las Naciones Unidas, Más de cuatro millones de personas Han huido de Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa.

7.30 – Las lúgubres noticias de la inteligencia británica



El informe del Ministerio de Defensa británico, en estos días de guerra, se ha convertido en una cita esperada de la mañana, para entender cómo se está moviendo la situación en el campo de batalla. Las noticias que llegan hoy no son positivas. Según la inteligencia militar británica, a pesar de las declaraciones de Moscú, los bombardeos continúan en la región de Chernihiv y se esperan enfrentamientos violentos en los próximos días en los alrededores de Kiev. Los combates continúan en Mariupol, donde las fuerzas ucranianas aún logran -increíblemente dada la ferocidad de los ataques- mantener el control del centro de la ciudad. El presidente ucraniano, Zelensky, en un mensaje el miércoles por la noche, dijo que esperaba un ataque violento en las regiones de Donbass, el único anuncio de Moscú que dijo creer.

7.15 am – Antecedentes de la llamada telefónica entre Draghi y Putin ayer



(elena tebanoSeñor Presidente, lo invito a hablar de paz. Así comenzó ayer el primer ministro Mario Draghi su llamada telefónica con Vladimir Putin. Las primeras palabras de una llamada de 45 minutos. Se suponía que los dos se encontrarían en Moscú hace un mes, pero la reunión fue cancelada después de la invasión rusa de Ucrania, que el primer ministro italiano condenó con vehemencia. Draghi indagó ayer sobre la marcha de las negociaciones con Ucrania y aseguró a Putin la disposición del Gobierno italiano a contribuir al proceso de paz, ante los claros signos de desescalada por parte de Rusia. En la reunión, los dos líderes también discutieron cómo pagar el gas ruso. En los últimos días, Draghi ha descartado hacerlo con el rublo, como sugirió Putin a Occidente en su lugar. Y el presidente ruso se vio obligado a dar un paso atrás cuando su administración le dejó claro que eso no era posible (Federico Fupini nos cuenta todo). Además, el estado de la economía rusa afectada por las sanciones es un aspecto del que Putin no tiene conocimiento, según la inteligencia estadounidense. Finalmente, Draghi y Putin acordaron la oportunidad de mantenerse en contacto. Ayer, el presidente ruso también escuchó nuevamente al canciller alemán, Olaf Scholz, quien confirmó que sería posible pagar el gas ruso en euros a Gazprombank y que Gazprombank luego convertiría los pagos en rublos. Aquí está el artículo completo de Marco Galusso. READ GB, de 21 años, confiesa haber matado a su abuela durante el 'Juego de la verdad': fue condenado a cadena perpetua

6.50 a. m. – Moral de las tropas rusas y autosabotaje

Jeremy Fleming, jefe de una de las agencias de inteligencia británicas, reveló en un discurso en Australia que la moral de las fuerzas rusas -según información recabada por la inteligencia occidental- es muy baja, se niegan a obedecer órdenes y se han autosabotado. . Además de destruir su avión de combate por error. Hemos visto soldados rusos, que carecen de armas y moral, se niegan a cumplir sus órdenes, sabotean sus materiales de guerra y derriban accidentalmente uno de sus aviones”, dijo. Según Fleming, Putin claramente calculó mal la invasión: subestimó el impacto de las sanciones y la resistencia del pueblo ucraniano y sobreestimó la capacidad de su ejército para lograr una victoria rápida.

6.30 – El rublo vuelve a los niveles anteriores a la invasión

El rublo se recupera frente al dólar y vuelve a los valores prerrusos agresivos contra Ucrania, y cerró en 76 (-5,263%): para comprar dólares, es decir, ahora se necesitan 76 rublos, frente a los 84,95 del 24 de febrero y 139.7 se registró el 7 de marzo en el momento de máxima debilidad. La tendencia aprovechó la hipótesis -no descartada por China- de utilizar el rublo o el yuan en el comercio de fuentes de energía, según TASS, citando al Ministerio de Relaciones Exteriores en Beijing.

6.15 am – Alto el fuego en Mariupol

El Ministerio de Defensa ruso anunció un alto el fuego local en Mariupol para permitir la evacuación de civiles de la ciudad portuaria sitiada de Ucrania. El corredor humanitario de Mariupol a Zaporizhia, a través del puerto de Berdyansk, controlado por Rusia, estará garantizado a partir de las 10 a.m. Para que esta operación humanitaria tenga éxito, proponemos implementarla con la participación directa de ACNUR y el Comité Internacional de la Cruz Roja, tal como consta en el memorándum del gobierno de Moscú. READ Covid Europe y la cuarta ola. Vacuna, pruebas y cierre: estrategias 5.26 – CNN, las fuerzas de Kiev recuperan terreno en Chernihiv







CNN informó en un video publicado en las redes sociales que las fuerzas ucranianas avanzan sobre el terreno cerca de la ciudad norteña de Chernihiv. Y en un video clip filmado en el pueblo de Sloboda, a unos 19 kilómetros de Chernihiv, se vieron varias fuerzas ucranianas, un tanque ruso bombardeando e incendiando y una espesa columna de humo blanco en las calles. El pueblo es vital para los esfuerzos de Ucrania por romper el bloqueo ruso de Chernihiv. El video fue geolocalizado y verificado por CNN.



2:45 a. m. – ¿Blinken, Putin están mal informados? Los límites de los gobiernos autoritarios

Cuando se le preguntó sobre los informes de que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha sido engañado por sus generales sobre el progreso en Ucrania, el secretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken, dijo que la incapacidad de decir la verdad a quienes están en el poder es el talón de Aquiles de los gobiernos autoritarios. Así lo aseguraron los periodistas que acompañaron al secretario en una misión a Argelia.



2.015 a.m. – Alcalde de Irvine: La mitad de la ciudad está destruida

Y el alcalde de la ciudad ucraniana de Irbin, en la región de Kyiv, Oleksandr Markushin, dijo que la mitad de la ciudad fue destruida. informa CNN. El alcalde dijo en rueda de prensa que el 50% de la ciudad y la infraestructura crítica habían sido destruidas y los escombros no habían sido retirados.



1.20 – Zelensky a Biden, vital apoyo estadounidense para nosotros

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habló de una jornada diplomática muy activa y esbozó sus tres principales prioridades: armas para Ucrania, nuevas sanciones contra Rusia y apoyo financiero para su estado. The Guardian lo escribe. Refiriéndose a su llamada telefónica con el presidente estadounidense Joe Biden, el líder ucraniano dijo que la conversación fue muy detallada y duró una hora.

00.34 – Las negociaciones se reanudan el 1 de abril

Rusia y Ucrania reanudarán las conversaciones de paz en línea el 1 de abril, dijo un alto funcionario ucraniano después de la conclusión de la última ronda de negociaciones en Turquía. El negociador de Ucrania, David Arakamia, dijo en una publicación en línea que Ucrania había propuesto que los líderes de los dos países se reunieran, pero Rusia respondió que aún se tenía que trabajar en un borrador de acuerdo.



23:42 – Unchr: parte del personal de Mariupol perdió el contacto

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, dijo que la agencia no pudo comunicarse con parte de su personal en Mariupol. Algunos lograron salir. El Alto Comisionado de ACNUR, Filippo Grandi, dijo en una entrevista con CNN que algunos están adentro y no podemos contactarlos en este momento. Grandi dijo entonces que para continuar con la evacuación de refugiados, como sucedió en Kharkiv la semana pasada, necesitamos compromisos estrictos de que no habrá combates y necesitamos algo de tiempo.



23:13 – ¿Escalada rusa? No, no le creemos a nadie.



¿Escalada rusa? No, no le creemos a nadie. Así lo dijo el presidente de Ucrania Zelensky. Las negociaciones están en curso, pero por ahora se trata de palabras. Así lo afirmó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un nuevo video. Hablando sobre la llamada desescalada anunciada por Rusia en las regiones de Kyiv y Chernihiv, el líder ucraniano afirmó que es el resultado del trabajo de nuestros defensores, pero al mismo tiempo vemos un aumento en el ejército (libertador ruso). en Donbass. Zelensky agrega que si alguien cree que puede decirle a nuestro ejército cómo pelear y cómo defenderse, es mejor ir directo al frente que hablar desde el sofá de casa.