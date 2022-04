Soldados rusos que se niegan a luchar en Ucrania: “Esto no es una guerra, es una ‘operación especial'”

Se ordenó a doce oficiales de la Guardia Nacional en Krasnodar que fueran a luchar en Ucrania. Pero dijeron que no. Hoy, el abogado, Mikhail Banyash, defendió su objeción al despido que llegó desde Moscú en respuesta a la negativa a obedecer órdenes. La revista contó la historia primero. medusauno de los pocos medios independientes desde Rusia. Y el motivo explicado es impecable: que Kiev no es una guerra, sino una “operación especial” como él mismo la definió. el presidente ruso vladimir putin. Así que las órdenes de ir a la guerra no se aplican.

La demanda contra Putin

El 25 de febrero, dice Binyash, el Rosgvardia, o la Guardia Nacional de Rusia, les ordenó entrar en territorio ucraniano mientras participaban en un ejercicio en Crimea. Ante su negativa, se inició un expediente disciplinario y el 1 de marzo recibieron carta de despido por incumplimiento de órdenes. “En caso de conflicto armado o situación de emergencia, los términos contractuales pueden modificarse unilateralmente por un período de hasta seis meses”, explica Binyash. Pero aquí no hay conflicto armado ni guerra, solo una “operación militar especial”. La ley no dice nada al respecto “. Si las autoridades rusas se niegan a llamarlo un conflicto armado, entonces esto no es una guerra y las órdenes no pueden llegar. Puede irse como voluntario pero no puede ser forzado, por eso. Y si Es una guerra, ¿quién la empezó? Nadie quiere responder Lamentablemente a esta pregunta.

En una entrevista con Vladimir Severinovsky, el abogado dijo que los rusos se niegan “colectivamente” a participar en las operaciones especiales de Putin. Y ahora, gracias a esta demanda, sabrán que hay base legal para ello. Muchos no actúan porque tienen miedo de lo que se pueda decir de ellos cuando las historias lleguen a los medios. Los asustan con acusaciones de traición. “Escucho historias de basura que viene de Siberia al norte del Cáucaso. Recibí 200 pedidos en total. Pero muchos vienen a mí como representante del grupo. Vienen a mí porque la gente no quiere que la maten o la maten. Cuando fueron asignados, las reglas de enfrentamiento eran diferentes. En cuanto a To Rosgvardia, los reclutas no tenían entrenamiento militar. Estos tipos no podían disparar misiles tierra-aire, no podían llevar tanques. ¿Qué les sucedería si se enfrentaran a un ejército entrenado?

No matar no es delito

Según el abogado, negarse a matar no es un delito: “Esto no es una desgracia, es un derecho. Si alguien dice que no a ordenar el asesinato de alguien, puede contar con nuestra protección.” Luego revela que él también fue presionado: “Hace un par de semanas me rompieron la puerta. Deberías ver lo que había en la casa. Es como si hubiera pasado un hipopótamo. Y no se detiene allí. Repúblicaquien contó la historia de la Guardia Nacional en Krasnodar hoy, dice el equipo Alexéi Navalny Transmisión de audio de una conversación entre las fuerzas rusas que probablemente fueron interceptadas en Ucrania. Esto atestigua la negativa a ir a la guerra por parte de las fuerzas especiales rusas en Irkutsk, Omsk y Novosibirsk. También recibieron acusaciones de cobardía y traición por parte de sus superiores.

Ayer, la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmó que los soldados de Osetia del Sur se negaron a ir a la guerra del lado de Rusia contra Ucrania hace unos días, casi todos los miembros de uno de los grupos de combate del batallón (compañías de fusiles motorizados y una serie de morteros) de la cuarta base militar de las Fuerzas Armadas de Rusia (unidad militar 66431 Chenval, Osetia del Sur), se negó a “participar en la agresión militar contra Ucrania”. Casi todos los residentes de la región tienen pasaporte ruso. En cuanto a Osetia, Moscú quiere celebrar un referéndum para anexar todo el territorio a Rusia. Se puede celebrar a partir de mayo o junio.

