Charlotte Flair habla de su próxima boda con Andrew: “Aquí estamos”

Durante el fin de semana de lucha libre, el corresponsal de BT Sport, Ariel Helvani, se sentó con Charlotte Flair y conversó sobre varias cosas.

Especialmente a nivel personal, habló sobre su compromiso actual con el luchador de AEW Andrade El Idolo, que estuvo en McMahon hasta hace un año y su próximo matrimonio. El reportero en particular se inspiró en él, Peggy y Rhonda, y preguntó si el luchador planeaba tener hijos.

“No, quiero hijos. Soy una planificadora, sé que no siempre puedes hacer eso. Pero ver a Rhonda y Peggy en el camino con una familia, es mucho… no es algo que me motive, pero como Mujer, puedes quedarte con todo en este campo. Dicho esto, todos lo han demostrado. Creo que es una cuestión de cuándo es el momento adecuado para jubilarse.

Todo está listo

Después de su charla, la reina dijo que los dos se casarían en México en el verano, sin embargo, no quiso decir la fecha exacta y dijo que su prometido le había hecho algunos pedidos para ese día.

“Tenemos una cita. Este verano en México, tengo mi vestido puesto. Creo que lo siento”. [Andrade] Se enojaría un poco si caminara por el pasillo con mi título. Él dijo: ‘Mami, para la boda, no quieres que tu cabello se vea como Charlotte’. Dije: ‘¿Qué significa eso?’ Menos maquillaje, le gusto sin maquillaje.

Los dos estaban comprometidos el día de Año Nuevo de 2020, cuando el mexicano le presentó un plan romántico en un bote, y los dos estaban viendo los fuegos artificiales para celebrar el Año Nuevo. Lo más probable es que, como dijo Charlotte en otras entrevistas, si no fuera por el Covid, hubiera sido más difícil viajar a México y se hubieran casado mucho antes, que siempre es el lugar elegido para esta unión.