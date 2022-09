“Carta en nombre del Ministro” – Libero Quotidiano

morgan Ya no esconde simpatía por él. georgia meloni. Como voz ajena al coro en el mundo del espectáculo, el cantante ha revelado en reiteradas ocasiones que existe un intercambio de mensajes entre él y el líder de los Hermanos de Italia. Otro ve al artista, en la oficina de registro marco castoldi, Felicidades Meloni. Sin embargo, el SMS no se limitó a esto: “Le envié un mensaje escrito en WhatsApp aconsejándole Vittorio mi niño Como ministro, pero ciertamente no querría ese consejo de nosotros. Sin embargo, ella está ocupada en este momento y no me responde: es normal, está a punto de convertirse en primera ministra. Y ciertamente no tiene tiempo para responderme”.

a los micrófonos dia de la ovejaEn Rai Radio1, Morgan también revela cómo conoció a un científico de la FdI. De hecho, Galeota era una amiga suya que hacía política en el partido de Meloni: “A Meloni la conocí hace poco, el año pasado. Esto fue lo que despertó mi interés. Al final llamé a Georgia. De ahí lo que Morgan llama ‘cartas bonitas’, pero Morgan también es un amigo. Silvio Berlusconi: “Fuimos a él con mis pequeños, hicimos el programa de televisión equivocado, y el jefe le dijo a Vittorio: Oye, vives… ya basta”.

Su pasión por la música fue lo que los acercó: “Le canté una canción de Tony Raines pero no hicimos duetos. Pero lo llamé para invitarlo a hacer selecciones del campamento de X-Factor conmigo, hubiera sido encantador”. Pero tuvo que negarse: Me dijo: Si vengo a hacer esto Me llaman caminante”.