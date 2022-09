Mediaset El cáncer que afectó a la presentadora del programa: su estado hoy

Muchos la han ridiculizado por su cabello recogido y siempre despeinado en los últimos meses. Hoy, la ex presentadora de cuarto grado Sabrina Scampini finalmente se confiesa ante los micrófonos de la casa de Mediaset, y cuenta su calvario y la causa de su cola de caballo debido a la quimioterapia.

Esto es realmente cierto, antes de hablar o escribir en las redes sociales, uno debe contar hasta cien. Los comentarios gratis duelen, él sabe algo al respecto. Sabrina Scampini, quien finalmente encontró el coraje para hacerles saber a sus fanáticos lo que tuvo que pasar la última vez. Ciertamente nadie esperaba eso.

Sabrina Scampini está más tranquila hoy, pero aún muestra algunas dudas al contar su historia, The enfermedad Lo que le pasó y el malestar que ha vivido en los últimos meses, también por el cambio en su aspecto físico. los Poesía Para una mujer, es una tarjeta de presentación muy importante. No solo por lo que estaba viviendo, sino también por los comentarios que le dejaron los Keyboard Lions, quienes sin importar la verdad, se dejaron juzgar por su apariencia física.

Sabrina Scampini y su ascenso como presentadora

Sabrina Scampini es una conocida presentadora y periodista de radio y televisión italiana. Nació en 1976, luego de graduarse en ciencias de la comunicación, comenzó a trabajar para su Mediaset inicio Y no ha parado desde entonces. Conocido principalmente por ser el anfitrión de cuarto gradoSiempre ha enfrentado todos los desafíos con la frente en alto. A partir de 2021 aceptó el reto de co-presentar con sus compañeros Francesco Facenti y Geba el programa de radio “105 Kaos”, en Radio 105.

¿Cómo cambió su vida la enfermedad?

La periodista no solo recibió comentarios negativos durante su enfermedad, sino que hubo muchos fanáticos que sintieron que algo andaba mal. Han mostrado su interés por la salud de Scampini una y otra vez. Para ellos específicamente, Sabrina decidió contarse a sí misma en una franca entrevista donde admitió que obtuvo cáncer. Fue una experiencia estresante, no sabía cómo terminaría, pero gracias. Prevenir Logró detectar a tiempo la presencia de esta mala enfermedad. Afortunadamente, ahora está oficialmente curada gracias a su sincronización y quimioterapia. Como se mencionó nadia tovaque lamentablemente hoy ya no recuerdo sus palabras de que las personas que ingresan al hospital oncológico son guerreras.

Con estas palabras, Sabrina Scampini recuerda a todos lo importante que es la prevención:

Es cierto que te sientes un guerrero, y cada vez que entras en oncología tienes muchos guerreros a tu alrededor. Muchos son menos afortunados, muchos tienen que luchar durante años y otros no. Lo hice porque me enteré a tiempo, y no hubiera pasado si no lo hubiera hecho Exámenes de rutina. Tome la prevención, incluso si no tiene un problema en su familia. Es lo más importante”.