Carolyn Hax: ¿Cómo se pone fin a las visitas de último momento de padres ancianos?

Querida Carolina: Vivo a cinco horas de mis padres. Solían decirme que estaban de visita, no preguntarme y no aceptar las razones por las que ese no era el momento adecuado. También suelo recibir un aviso con menos de una semana de antelación.

Estas visitas normalmente sólo duran aproximadamente un día y, dada la edad y la salud general de mi padre, me rindo. Estas visitas me resultan difíciles, sobre todo con la limpieza y los preparativos. Mi esposa y yo trabajamos en trabajos estresantes y criamos niños pequeños. Apenas nos mantenemos juntos y ahora ni siquiera puedo encontrar un terapeuta para tratar a nuevos pacientes. ¿Cómo puedo ponerme firme y decirles a mis padres que no pueden venir cuando me siento culpable?