Bonucci, el mensaje de su esposa Martina Macari a la Juventus en las redes sociales

Mientras Leonardo Bonucci emprende acciones legales, su esposa Martina Macari se dirige a la Juventus con un largo mensaje que publica en sus redes sociales. Palabras de amor y odio, arrepentimiento y amargura, esas que podrían dedicarse a un amigo perdido después de una relación muy conflictiva: “¿Qué nos queda entonces? Ni siquiera un último abrazo descuidado. Era una mañana lluviosa en Turín”. Tuve que venir a mirarte porque mirarte me hace creer que por un momento, tal vez puedas oírme. 13 años. Hace trece años, tú y yo éramos amigos. y lo sabes. Entre ellos está esta persona: “Una mayor y otra más joven. Una es amada por todos y la otra tiene que luchar para encontrar su espacio. Amigos atraídos por la pasión, incluso hasta la enemistad. Amigos que no se eligen entre sí sino a la vida. los une, y quién sabe por qué con un extraño propósito… Tú y yo.” Compartimos una pasión por el mismo hombre, y tú (ahora puedo admitirlo) siempre has ganado, siempre has sido el primer pensamiento. ,tú eres la prioridad,y yo soy el que tiene el tiempo restante.Tú siempre has sido el que está ahí incluso cuando no lo ves…como amigos que te hacen sentir Siempre con un poquito. de sombra, pero al final te hacen sentir protegido. Los que sabes que estás en segundo lugar pero el primero está fuera de tu alcance. Los que admiras y siempre encuentras la inspiración adecuada. Incluso cuando las cosas van mal, son capaces de brindarte la inspiración adecuada y están ahí para sorprenderte en todos los sentidos. Una vez.”