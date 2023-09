Bono Internet rápido hasta 2.500€: todavía tienes unos meses para reclamarlo

El bono del gobierno está a punto de caducar. Bono Internet Rápido hasta 2500 EUR, ¿cuáles son los requisitos para solicitarlo?

¿Cuál es el mejor servicio de Internet del mercado?? La pregunta de las 100 armas sólo puede tener una respuesta: depende. Depende principalmente de la cobertura, porque en Italia, lamentablemente, la infraestructura no está a la altura de otros países de la UE (sin mencionar que está llena de cuestiones críticas), por lo que varía de una región a otra, de una ciudad a otra y de barrio a barrio.

Entonces depende. Depende de nuestra disponibilidad económica. Depende de si se quiere adoptar el método más sencillo pero también el más caro: el método de cambio, cuando expira el contrato, en función de la mejor promoción. O contacta con este operador de tu zona Más coberturaal precio más bajo.

También depende de si cuentas con los requisitos necesarios para solicitar el Bono Estatal de Internet (la referencia reglamentaria es el Decreto del 23 de diciembre de 2021 publicado en Gaceta Oficial N° 33 del 9 de febrero de 2022) Hasta 2.500 euros.

Solo unos meses para solicitar tu bono gubernamental de Internet: folleto

Cabe decir que el bono gubernamental para 2023 es una aportación que va desde 300 euros y hasta un máximo de 2.500, a través de la cual se tiene derecho a acceder a servicios de comunicación de banda ancha, con velocidades desde al menos 30 Mbit/s y hasta más. de 1 Gbit/s, Con un mínimo de 18 meses o 2 años de suscripción a TIM, Vodafone, WindTre y Fastweb, Los grandes nombres que se sumaron a la iniciativa.

La buena noticia es que no existen requisitos de calificación. Dentro de los límites de ingresos clásicos (variables de un ciudadano a otro). Gran punto de partida. Pero el primer punto está presente: el bono de Internet rápido está destinado a las pequeñas, pequeñas y medianas empresas, como alternativa a los titulares del IVA que ejercen una profesión intelectual o no regulada, incluso en forma relacionada con ella. Los bonos gubernamentales para Fast Internet Reward tienen una duración fija: 18 meses para los bonos A1, A2 y B y 24 meses para el bono C, y este debe entenderse como el plazo dentro del cual Infratel inicia el pago de la contribución al operador, con base en cuotas mensuales.

De ahí la importancia de la solicitud, ya que en realidad se trata de un bono creado por decisión gubernamental, pero que se puede gastar al registrarse para una suscripción. No es necesario contactar con el Ministerio., sino directamente a la compañía telefónica a través de la cual se registró para obtener una suscripción de banda ancha. Aquí viene la cuestión de los cien fusiles. ¿Cuál es el mejor gerente? Depende: Depende de la cobertura de red donde vives Depende de cuánto tiempo quieras dedicar Depende de si quieres confiar en el arte (trabajo) de cambiar en un plazo contractual, o atarte a la persona que tiene la mayor cobertura.